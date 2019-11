Ohne Meldung werden tote Tiere richtig teuer

In der Nacht auf Donnerstag wurde in Buchackern ein Reh angefahren. Der Verursacher ist davon gefahren, ohne Meldung zu erstatten. Das Tier wurde erst später von einem Passanten gemeldet. Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau konnten kurz darauf das schwer verletzte Tier antreffen, das offenbar von einem Fahrzeug angefahren worden war. Jede Hilfe kam zu spät: Der Wildhüter musste das Tier von seinen Leiden erlösen, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Umfrage Hast du auch schon angefahrene Tiere am Strassenrand gesehen? Leider ja.

Ja, das kommt immer mal wieder vor.

Nein, zum Glück nicht.

Dem Verkehr zu Opfer gefallene Tiere:



Im Kanton Thurgau werden vergleichsweise viele Tiere im Strassenverkehr verletzt. Das zeigt ein Vergleich mit dem grösseren Nachbarskanton St. Gallen. Im Jahr 2018 wurden im Thurgau 443 Rehe verletzt, in St. Gallen dagegen nur 326. Ähnlich sieht es auch bei den Füchsen (Thurgau: 609, St. Gallen: 421) und den Wildschweinen (Thurgau: 38, St. Gallen: 1) aus. Bei den Dachsen verzeichnete der Kanton Thurgau mit 182 Tieren gegenüber 186 in St. Gallen leicht weniger Opfer.

Es ist kein Einzelfall. Alleine im letzten Jahr waren im Kanton Thurgau 443 Rehe in Unfälle verwickelt, wie Zahlen der Behörden zeigen (siehe Box). Michael Roth, Mediensprecher bei der Kantonspolizei Thurgau, sagt: «Nicht nur Wildtiere wie Rehe oder Wildschweine sind betroffen, sondern auch Katzen. Jährlich fallen auf Thurgauer Strassen über 500 Katzen dem Strassenverkehr zum Opfer.» Das sei die offizielle Zahl. Die Polizei geht davon aus, dass es eine Dunkelziffer gibt.

Unverzüglich melden

Da besonders im Herbst viele Tiere in der Dunkelheit auf der Strasse anzutreffen sind, gibt die Polizei Tipps zum richtigen Verhalten bei angefahrenen Tieren. Bei den immer tiefer sinkenden Temperaturen legen die Wildtiere gemäss der Polizei auf der Suche nach Nahrungsquellen weitere Strecken zurück. Somit steigt das Risiko von Unfällen.

Das bestätigen die über einhundert Tiere, die auf den Thurgauer Strassen alleine in den letzten beiden Wochen in Unfälle verwickelt waren. Roth sagt: «Das wichtigste ist in einer solchen Situation, sofort anzuhalten und Meldung zu erstatten.»

Nur so könne den Tieren noch geholfen werden. Oft seien die verletzten Tiere sehr scheu und aufgescheucht. «Sie laufen dann weg und verstecken sich beispielsweise in einem nahen Gebüsch», fügt Roth an. Auch deswegen der Aufruf der Polizei: «Bitte lassen Sie Tiere nicht leiden».

Jede Sekunde zählt

Wenn die Meldung über das verletzte Tier erst zu Hause gemacht wird, ist es für einen Wildhüter schwieriger, das Tier noch zu finden. Und der Gesundheitszustand kann sich negativ entwickeln. Roth erinnert zudem: «Wer den Unfall mit einem Tier nicht meldet und es qualvoll verenden lässt, kann sich zusätzlich wegen Tierquälerei strafbar machen.»

Die Meldung des Unfalls ist laut der Polizei nicht strafbar, sondern zwingend notwendig. Wer sich hingegen ohne Meldung vom Unfallort entfernt, begeht Fahrerflucht und verstösst gegen das Strassenverkehrs- und Tierschutzgesetz und muss damit rechnen, dass die Versicherung einen allfälligen Schaden am Fahrzeug nicht bezahlt. Strafbar würden sich die Leute machen, sobald sie ein Tier anfahren und dies nicht melden, so Roth. Das Strafmass sei dabei von Fall zu Fall unterschiedlich.

Um Unfällen mit Tieren vorzubeugen, mahnt die Polizei besonders bei Dunkelheit zu mehr Vorsicht in landwirtschaftlichen Gebieten. Das Tempo sei anzupassen und mehr Abstand zu halten. Roth sagt: «Tiere sind unberechenbar. Es muss jederzeit mit einem Tier auf der Fahrbahn gerechnet werden.»

Weitere Tipps hier.

(mig)