Warum war der Tote im Plastiksack nackt?

Wie viele Drogen hatte der tote Kurier im Bauch?

Mehrere 100 Gramm Kokain, verpackt in Fingerlingen.

Was kann man daraus schliessen, dass die Leiche nackt war?

Die St. Galler Kantonspolizei geht davon aus, dass damit wohl Spuren verwischt werden sollten. «Der Mann hatte nichts an sich, mit dem man ihn identifizieren oder mit seiner Herkunft in Verbindung bringen konnte – weder Kleider noch Schmuck», sagt Polizeisprecher Hanspeter Krüsi.

Wie skrupellos ist die Mafia, die einen Kurier in einem Plastiksack am Waldrand ablegt?

Krüsi will nicht von einer Mafia sprechen. «Es gibt aber viele Drogenhändler und Konsumenten.» Die Polizei habe 2019 im Kanton mehrere Transporteure – darunter auch Bodypacker – festnehmen können.

Wie kommen die Drogen nach Europa?

Schätzungen von europäischen Geheimdiensten gehen davon aus, dass 70 bis 90 Prozent des Kokains in Schiffscontainern nach Europa kommen, oft aus Kolumbien, Peru oder Bolivien. Laut Europol werden maximal 15 Prozent der geschmuggelten Drogen entdeckt. Von Häfen wie Antwerpen oder Rotterdam werden die Drogen weitertransportiert – unter anderem von Bodypackern. Erst im Dezember wurden sieben Drogenschmuggler aus Nigeria und Kongo vom Berner Regionalgericht verurteilt. Sie schmuggelten Kokain von Holland in Drogendepots in Basel, Worblaufen und im Liebefeld. Einer der Kuriere hatte in einem Fall über 200 Fingerlinge geschluckt

Wer sind die Drogenkuriere?

Laut Krüsi sind die Bodypacker «zuunterst in der Hierarchie». «Sie werden meist im Ausland angehauen und mit Geld geködert.» Oftmals seien sie nicht mal Konsumenten. Die Herkunft ist unterschiedlich: Sie stammen sowohl aus Europa als auch aus anderen Kontinenten.

Welche Möglichkeiten gibt es, die Drogen einzuschmuggeln?

Als Bodypacker gibt es laut Krüsi vor allem zwei Möglichkeiten: Schlucken oder stopfen. Bei Ersterem wird die Droge oral eingeführt. Beim Stopfen anal. «Die Erfahrung zeigt, dass man beim Schlucken mehr Fingerlinge in seinem Körper aufnehmen kann.» Professionelle Drogenkuriere könnten bis zu über einem Kilo in ihrem Körper aufnehmen.

Ab wann wird es für die Bodypacker gefährlich?

Es reicht, wenn ein mit Kokain gefüllter Fingerling platzt. Das allein endet gemäss Polizei meist tödlich. Das Berner Inselspital etwa behandelt pro Jahr 25 Bodypacker, die den Behörden ins Netz gingen. Wie der verantwortliche Arzt kürzlich zu den Tamedia-Zeitungen sagte, komme es heute nur noch selten zu akuten Vergiftungen: «Die Schmuggler verpacken die Dinger ziemlich gut.»

