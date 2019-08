«Da hat es jemand wohl zu wörtlich genommen»

Als Leser-Reporter Philipp Schenk (38) am Freitag in Kradolf TG mit dem Auto vor einem Bahnübergang hielt, musste er lachen. Rechts neben der Barriere hing, wie üblich, das Schild mit der Aufschrift «Motor bitte abstellen». Direkt darunter lag ein in die Jahre gekommener ausgebauter Motor. «Da hat es jemand mit Motor abstellen wohl zu wörtlich genommen», sagt Schenk amüsiert.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Den Aspekt, dass dort jemand illegal seinen Abfall entsorgt hat, findet Schenk allerdings weniger lustig. «Littering wird leider immer mehr ein Problem.»

Illegal entsorgt

Laut der Kantonspolizei Thurgau wurde der Subaru-Motor illegal entsorgt. Man werde veranlassen, dass der Motor durch den zuständigen Werkhof abgeholt und ordentlich entsorgt wird. «Anhand der Motorennummer wird die Kantonspolizei Abklärungen treffen, mit dem Ziel, den Verursacher zu sanktionieren», so Sprecher Andy Theler gegenüber 20 Minuten. Diesem droht eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft, die dann über das Strafmass entscheidet.

(maw)