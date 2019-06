«Mit Bussenterror wird das letzte Leben verdrängt»

An Sonntagen ist es in der St. Galler Altstadt meistens ruhig – die Läden sind zu und die Strassen leer. Anders war das am gestrigen Sonntag (16.06.2019): Etlich gut erhaltene Oldtimer waren in der Marktgasse im Rahmen des «Classica St. Gallen» ausgestellt und erfreuten neugierige Besucher. Der Event fand zum ersten Mal statt.

Wie das Online-Portal Die Ostschweiz schreibt, machte sich die Polizei die Gelegenheit aber zunutze, um im grossen Stil Ordnungsbussen zu verteilen. Gebüsst wurden nämlich die Begleitfahrzeuge der Oldtimer, die sich auf dem Marktplatz befanden. Und das, obwohl dieser menschenleer gewesen sei und niemand behindert wurde. So mache man einen weiteren Schritt in Richtung «Friedhof Innenstadt St.Gallen».

«Einfach nur peinlich»

Auf Facebook wird das Thema derweil ebenfalls diskutiert. Die User haben dabei mehrheitlich kein Verständnis für die Bussen: «Mit dem Bussenterror wird das letzte Leben verdrängt!», schreibt einer. Ein anderer bemängelt das fehlende Fingerspitzengefühl der Polizei. «Einfach nur peinlich» schreibt einen weiterer. Ein Stadtbesuch in St.Gallen sei endgültig keine Option mehr. Vereinzelt stellen sich aber auch Personen auf die Seite der Polizei: «Was hat die Polizei denn falsch gemacht? Sie darf keine Menschen bevorzugen», meint ein User.

Thomas Kirchhofer, Direktor des St.Gallen-Bodensee Tourismus, bestätigt den Vorfall gegenüber 20 Minuten: «Bedauerlicherweise erhielten einige Helfer und Partner Parkbussen ausgestellt, da sie ihre Autos auf dem Marktplatz parkierten.» Man habe nun das Gespräch mit den Beteiligten gesucht. Zur Zeit werde die Situation analysiert, um eine einvernehmliche Lösung zu finden.

Mit den Veranstaltern wurde kommuniziert

Wie Dionys Widmer, Sprecher der Stadtpolizei St. Gallen, erklärt, hat man im Sinne des Gesetzes gehandelt: «Im Vorhinein wurde mit den Veranstaltern abgemacht, dass die Oldtimer auf dem Marktplatzgelände stehen dürfen, nicht aber Begleitfahrzeuge.» Man habe kommuniziert, dass diese auf den öffentlichen Parkplätzen abgestellt werden müssten.

Und auch nachdem die Polizei die falsch parkierten Fahrzeuge sah, zeigte sie sich kulant: «Man gab den Veranstaltern ein Zeitfenster von 30 Minuten, um die Begegnungszone am Marktplatz frei zu machen», so Widmer. Danach habe man acht Bussen ausgestellt. Ein Auge zudrücken wollte die Polizei nicht: «Sonst hätte jeder sein Auto dort abstellen können und wir hätten bei den nächsten Events wieder Ausnahmen machen müssen», erklärt Widmer.

