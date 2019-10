Für den zweiten Wahlgang der St. Galler Ständeratswahl gibt es drei Kandidaturen: Neben Benedikt Würth (CVP) und Paul Rechsteiner (SP) tritt SVP-Vertreter Roland Rino Büchel an. Dieser will den Sitz von Rechsteiner ergattern. Am Freitagmittag war im Kanton St. Gallen Eingabeschluss für den zweiten Wahlgang in den Ständerat. Nun ist endgültig klar, dass nur noch drei Kandidaten für die Wahl am 17. November 2019 nochmals antreten. Nationalrat Marcel Dobler von der FDP verzichtet.

Mit den Wahlen vom 20 Oktober sei auch der Ständerat linker geworden, sagte Büchel am Donnerstagvormittag an der Medienorientierung zu seiner Kandidatur. Eine andere Auswirkung des Wahlsonntags: Im Kanton St. Gallen dominiere die Stadt das Land. Er stehe dafür ein, hier Gegensteuer zu geben.

Klare Ansage der SVP

Büchel tritt in erster Linie gegen Paul Rechsteiner an. Niemand wolle glauben, wie links Rechsteiner wirklich stehe, sagt er. «Das ist die Kategorie Wermuth oder Molina.»

An der Medienorientierung wurde auch bekanntgegeben, dass die FDP-Leitung den SVP-Kandidaten offiziell unterstützen wird. Marcel Dobler erklärte, dass er zugunsten der ungeteilten bürgerlichen Standesstimme im Ständerat auf den zweiten Wahlgang verzichte. Am Sonntag war er bereits als Nationalrat wiedergewählt worden.

Grosser Rückstand

Die Ausgangslage nach dem ersten Wahlgang sieht so aus: Roland Rino Büchel hatte mit 45'941 Stimmen den dritten Platz erreicht. Er lag damit 18'136 Stimmen hinter dem zweitplatzierten bisherigen Ständerat Paul Rechsteiner (SP). Weitere knapp 15'000 Stimmen hinter Büchel hatte sich Marcel Dobler platziert. Am meisten Zuspruch erhielt Benedikt Würth von der CVP mit 70'594 Stimmen. Würth blieb nur 505 Stimmen unter dem absoluten Mehr.

Ihren Verzicht auf den zweiten Wahlgang erklärt haben die Grüne Franziska Ryser, die in den Nationalrat gewählt wurde, die Grünliberalen sowie die BDP. Der zweite Wahlgang findet im Kanton St. Gallen am 17. November statt.

(jeb/sda)