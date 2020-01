In einer Weinfelder Facebook-Gruppe kursieren Fotos von offenen Schächten. Wie es in einem Beitrag heisst, sollen seit November 2019 bereits gegen 30 Schachtdeckel in die jeweilige Schächte versenkt worden sein. Darüber hinaus seien Bauvisiere beschädigt und Zäune ausgerissen worden. Die Polizei sei informiert und der Verfasser bittet die Bürger, die Augen offen zu halten.

Die Meinung der User ist klar. «Das sind keine Idioten. Das sind Vollidioten», heisst es etwa. Oder: «Wie krank sind denn diese Menschen? Die sollten selber in eine so gemeine Falle stürzen.»

Frau in Weesen SG verletzt

Weil drei betrunkene Teenager (17, 17 und 18) in Weesen Schachtdeckel entfernten, ist an Heiligabend eine Frau (27) in einen Schacht gestürzt. Sie erlitt einen Mehrfachbruch ihres Fusses sowie Prellungen am Körper.

Wie am Mittwoch bekannt wurde, haben sich die jungen Männer inzwischen gestellt. Sie sind geständig und bereuen ihre Tat offenbar. Die beiden 17-Jährigen müssen sich wegen Körperverletzung vor der Jugendanwaltschaft verantworten.

Polizei involviert

In Weinfelden wurde noch niemand verletzt, wie es auf Anfrage bei der Kantonspolizei Thurgau heisst. Die Polizei weiss bisher von zehn Fällen seit November. «Bislang wurde keine Anzeige erstattet», so Matthias Graf, Sprecher der Kantonspolizei Thurgau.

Hinweise auf die Täter gebe es noch nicht. «In solchen Fällen sind es oft auch Heimkehrende vom Ausgang, die sich den Gefahren von solchen Taten nicht bewusst sind.» Dennoch sei das keinesfalls ein Lausbubenstreich, immerhin könnten sich Personen ernsthaft verletzen.

Von einem Zusammenhang mit dem Fall in Weesen SG geht die Kantonspolizei Thurgau nicht aus. «Es ist eher unwahrscheinlich, dass die Täter von Ortschaft zu Ortschaft gehen, nur um Schachtdeckel zu versenken», so Graf.

Arme und Beine verbrüht

Im März 2019 wurde einem Leser-Reporter in Trübbach SG ein Schacht ohne Deckel zum Verhängnis. Er blieb auf dem Weg zur Arbeit mit dem Auto darin stecken. «Nur mit Mühe und Not kam ich mit meinem Rad da wieder raus», sagte er damals gegenüber 20 Minuten. Zuvor hatte er sich einen Kaffee geholt, durch den heftigen Ruck habe er diesen über Arme und Beine verschüttet und sich verbrüht.

Später habe er erfahren, dass sich zwei maskierte Jugendliche an dem Schachtdeckel zu schaffen gemacht hätten.

(gab)