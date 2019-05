«Das war ein egoistischer Volltrottel»

Mit einem Post in einer regionalen Facebookgruppe wendet sich eine 29-jährige Frau aus Salez SG am Donnerstag an einen BMW-Fahrer. Dieser sei am Mittwoch gegen 16 Uhr von Salez SG auf der 80er-Strecke Richtung Haag gefahren und habe zweimal versucht, einen Traktor zu überholen. Beim ersten Versuch habe er das Überholmanöver nicht durchgezogen, weil ihm ein Auto entgegen kam. «Das Auto auf der Gegenfahrbahn musste eine Vollbremsung machen», so die Frau. Sie selbst fuhr zwei Autos hinter dem BMW ebenfalls hinter dem Traktor her.

Kurz danach habe der BMW-Fahrer erneut zum Überholen angesetzt – ohne genau auf den Verkehr zu achten. Die Folge: «Ein Lenker in einem grünen Geländewagen war schon fast auf Höhe Traktor und musste sein Lenkrad herumreissen und auf die Wiese ausweichen.» Dem BMW-Fahrer war das offenbar egal. Dieser sei einfach weiter gefahren. Die Person, die mit ihrem Auto in der Wiese landete, setzte ihre Fahrt danach ebenfalls fort. Offenbar blieb sie unverletzt. Einen gehörigen Schrecken habe sie bestimmt erlitten.

Zeugen gesucht

Laut der 29-Jährigen kann man von Glück reden, habe es in der Wiese keine Bäume gehabt. «Dass da nichts passiert ist, müssen mehrere Schutzengel vor Ort gewesen sein», sagt sie. Natürlich habe sie schon zuvor Lenker erlebt, die fahrlässig gehandelt hätten, aber nicht so. «In meinen acht Jahren auf europäischen Strassen, habe ich so etwas noch nie erlebt.»

Mit ihrem Post auf Facebook hofft sie, jemanden zu finden, der die Szene ebenfalls mitbekommen und sich die Nummer des BMW-Fahrers notiert hat. Sie selbst sei in diesem Moment zu schockiert gewesen. Im Nachhinein bereue sie, dass sie dem Lenker nicht nachgefahren sei. Der Polizei wolle sie den Vorfall ebenfalls melden.

Anzeige sinnvoll

Wie die Kantonspolizei St. Gallen auf Anfrage sagt, ist ihr der Fall bisher nicht bekannt. Sprecher Florian Schneider rät jedoch dringend zu einer Anzeige. «So ein Verhalten ist absolut nicht tolerierbar», so Schneider. Er habe zwar Verständnis, dass ein Traktor ein gewisses Hindernis darstellen könne, der Traktor habe aber ein Recht auf der Strasse zu fahren. Ein Traktorfahrer könne sein Gefährt an die Seite stellen und andere Verkehrsteilnehmer passieren lassen, das solle er auch wenn möglich tun, er sei aber nicht dazu verpflichtet. «Und man ist auch nicht so viel schneller am Ziel, wenn man den Traktor überholt», so der Sprecher. Ohnehin sei die Sicherheit wichtiger.

Für die Facebook-Posterin ist indes klar: «So einen egoistischen und gemeingefährlichen Volltrottel habe ich noch nie gesehen.»

(taw)