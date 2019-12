«Wir Bauern stehen leider oft in der Kritik»

Nico Bachmann arbeitet als Landwirt und musste auch am 26. Dezember auf den Traktor steigen, um Zuckerrüben in die Zuckerfabrik in Frauenfeld zu bringen. Vorgängig hatte der 24-Jährige auf Facebook eine Entschuldigung an alle Autofahrer gepostet, die sich hinter seinem Traktor würden einreihen müssen. «Einige werden sich darüber aufregen, was ich auch verstehe, denn es ist ein Heiliger Sonntag», schrieb Bachmann in seinem Facebook-Beitrag.

Umfrage Musstest du an Weihnachten auch arbeiten? Nein, zum Glück nicht.

Leider schon, aber das haben wir ja nun auch überstanden.

Ich bin Student und mich erwarten die Semesterprüfungen.

Ja, aber es hat mich nicht gestört.



Dabei bei einem Zuckerrüben-Transport

Bei einer Fahrt im Traktor mit den zwei grossen Anhängern gilt Höchstgeschwindigkeit 30 km/h. Dieses Jahr war es am Stephanstag auf den Strassen um Frauenfeld ruhig. Bei einer Fahrt von einem Feld zur Fabrik begleitete 20 Minuten den Landwirt. Gefährliche Überholmanöver von ungeduldigen Autofahrern blieben aus. Die Autofahrer scheinen Verständnis zu haben für die Fahrten – auch am Feiertag.

Bereits die Leser von 20 Minuten waren mehrheitlich verständnisvoll. «Ich habe keine Probleme damit und danke für eure Arbeit, die leider viel zu wenig geschätzt wird», war etwa einer der Kommentare. Ein weiterer weist die Leser darauf hin, dass man immer bedenken soll, wo das Essen herkommt. Nöldi schreibt, dass die Fahrten an den Festtagen völlig in Ordnung seien, fordert aber die Landwirte dazu auf, für nachfolgende Autos Platz zu machen. «Dazu seid ihr gesetzlich verpflichtet.»

Ärger mit Fussgänger

Nico Bachman versteht diese Aufforderung und sagt, dass er dies wenn möglich mache. Es brauche aber auch den richtigen Platz dafür. Über die vorwiegend positiven Rückmeldungen zu seinem Post sagt er: «Ich bin froh, dass dieses Thema auf offene Ohren gestossen ist, denn wir Bauern stehen leider oft in Kritik.»

Die diesjährige Zuckerrüben-Kampagne sei jedoch friedlich verlaufen. Bachmann mag sich lediglich an eine unfreundliche Begegnung mit einem Fussgänger erinnern, der sich gestört fühlte, als er an einer ungünstigen Stelle seinen Traktor habe wenden müssen. Das sei aber auch schon alles gewesen.

(maw)