«Der Adler blickte mir direkt in die Augen»

Die ehemalige SVP-Vizepräsidentin und St. Galler Alt-Nationalrätin, Jasmin Hutter, hat ihren Adler zurück. Die Besitzerin des Zoo Gnadenhofs Eichberg sagt erleichtert: «Ich bin überglücklich. Ich hatte die Hoffnung, dass der Adler noch lebt, schon aufgegeben.» Der Adler sei im Dezember aus der Voliere entkommen, weil der starke Wind ein Loch ins Netz gerissen habe. Sie sei noch daneben gestanden, hätte aber nichts mehr machen können, so Hutter. Eine Zeit lang sei der Adler in der näheren Umgebung geblieben, doch nach 20 Tagen hätten sie den Vogel nicht mehr gesehen.

Umfrage Hast du auch schon einen Adler gesehen? Ja, die Tiere sind echt faszinierend.

Ja, aber nur in einem Tierpark.

Keine Ahnung, ob das ein Adler war.

Nein.

Werde Praktikant



Du willst die Texte nicht nur lesen, sondern selber schreiben? Dann bist du bei uns genau richtig. Die Aussenredaktion St. Gallen sucht per sofort einen neuen Praktikanten. Alle Infos dazu findest du Du willst die Texte nicht nur lesen, sondern selber schreiben? Dann bist du bei uns genau richtig. Die Aussenredaktion St. Gallen sucht per sofort einen neuen Praktikanten. Alle Infos dazu findest du hier

Der Adler ist zurück in der Voliere in Eichberg. (Video: Zoo Gnadenhof Eichberg)

Letzte Woche sorgte der Adler in Balzers (FL) für viel Begeisterung. «Ich war völlig fasziniert von dem Steinadler», erzählt Leser-Reporter Philipp Brunner. Der 30-Jährige war letzte Woche zu Besuch bei seiner Mutter. Als er sah, dass sich draussen viele Personen versammelten, ging auch er raus. Dann sah er den Vogel auf einem Ast. Sofort holte er seine Kamera.

Als er zurückkam, war der Adler gerade dabei, einen Hahn zu verspeisen. Diesen Moment hielt der 30-Jährige mit dem Handy fest. Für ihn überwiegte die Freude, einen Steinadler von so nah zu sehen, gegenüber dem Mitleid mit dem Hahn.

Zum Berühren nahe

Ähnlich drückt sich eine Hobbyfotografin aus Azmoos SG aus. Sie sagt: «Der Hahn hat Pech gehabt. Der Adler hatte wohl Hunger.» Sie sei am Donnerstag den ganzen Tag in Balzers gewesen wegen dem Steinadler. Es sei ein Kommen und Gehen gewesen, so die 67-Jährige. «Das Verhalten des Vogels war für viele aussergewöhnlich. Der Adler hat mit den Leuten kommuniziert, auch mir hat er direkt in die Augen geblickt.» Sie habe sich ihm bis auf einen Meter nähern können.

Besitzerin überrascht vom Jagdinstinkt des Adlers

«Angst hatte ich nicht. Aber es war schon beeindruckend, als er jeweils die Flügel ausgebreitete und in die Höhe flog», so die Hobbyfotografin. Für sie sei klar gewesen, dass es sich nicht um ein wildes Tier handelt. Einerseits wegen des Verhaltens, anderseits wegen des Rings um den Fuss.

23 Stunden am selben Ort

Das Liechtensteiner Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelkontrolle sowie das Amt für Umwelt konnten die Besitzerin des Tieres ausfindig machen, nachdem der Adler eingefangen werden konnte. Dann holte Hutter das Tier ab.

«Da der Steinadler aus einer Handaufzucht stammt, habe ich nicht gedacht, dass er in der Wildnis überlebt. Aber offenbar hatte er trotzdem einen Jagdinstinkt», so die Besitzerin des Zoos Gnadenhof Eichberg. Sie sei überrascht über das Verhalten des Adlers in Balzers. Warum der Adler trotz der grossen Aufregung um ihn herum nicht weggeflogen ist, kann sich Hutter dagegen erklären. «Adler fliegen nur, wenn sie Hunger haben. Rund 23 Stunden pro Tag sitzen sie auf dem selben Ast.»

(mig)