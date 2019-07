«Ich habe schon von vielen Frauen gehört und gelesen, die im Taxi belästigt wurden», sagt Erika Häusermann, Wiler GLP-Stadtparlamentarierin. Die Politikerin fordert deshalb, dass am Bahnhof Taxis bereitstehen, in denen eine Frau am Steuer sitzt: sogenannte Frauentaxis. Demnächst wolle sie einen entsprechenden Vorstoss einreichen.

A- und B-Plätze



In den St. Galler Städten Buchs, Wil und St. Gallen wird zwischen A- und B-Taxis unterschieden. A-Taxis dürfen die Taxistandplätze nutzen und haben grundsätzlich eine Beförderungspflicht. B-Taxis dürfen weder die Taxistandplätze noch den öffentlichen Grund nutzen, um auf Kundschaft zu warten. Sie dürfen also nur bei zuvor gebuchten Fahrten ausrücken.

«Der Fahrer wollte mich nicht aus dem Taxi lassen»

Im Gegensatz zur Schweiz gibt es in anderen Ländern längst Frauentaxis. «Das finde ich sehr schade, denn ich glaube der Bedarf wäre auch hier auf jeden Fall da», so Häusermann. Wie hallowil.ch berichtet, kam es in den letzten Jahren wiederholt zu Übergriffen durch Taxifahrer. So etwa, als ein 45-jähriger Taxi-Chauffeur in Kriens LU mehrere alkoholisierte Frauen ins Fahrzeug lockte und diese sexuell belästigte. Eine 18-Jährige vergewaltigte er 2016 in seinem Taxi.

Ähnliche Vorfälle im Kanton St. Gallen

Aber auch im Kanton St. Gallen gab es vergleichbare Vorfälle. So zum Beispiel 2011 in Rorschacherberg, als ein damals 34-Jähriger sich an einer damals 26-Jährigen im Taxi vergangen hatte. Auch ein Vorfall von 2010 ging auf das Konto des Mannes. Dieser köpfte einer schlafenden jungen Frau nach der Olma die Bluse auf und begrapschte sie. Nach ähnlichem Muster soll bereits ein Jahr zuvor ein weiterer Taxifahrer in St. Gallen betrunkene Kundinnen missbraucht haben.

Laut der Kantonspolizei St. Gallen kam es in letzter Zeit zu keinen vergleichbaren Vorfällen.

Von Männern dominierter Beruf

Dennoch ist Häusermann überzeugt, dass sich viele Frauen wohler fühlen würden, wenn sie von jemandem mit gleichem Geschlecht chauffiert werden. «Vor allem Musliminnen könnten von diesem Angebot enorm profitieren», ergänzt sie. Zudem sei Taxifahren ein sehr von Männern dominierter Beruf. Schuld daran sei auch die Vergabe der A- und B-Zonen. Diese gehen laut der Politikerin in Wil fast ausschliesslich an Männer, was den Job für Frauen nicht attraktiv bzw. lukrativ machen würde. (siehe Box)

Die GLP-Politikerin fordert, dass der Begriff «Frauentaxi-Platz» genau so anerkannt wird, wie «Frauenparkplatz». «Ein Schild am Bahnhof und eine Parkplatzmarkierung wären super», findet sie. Die Taxis sollen aber nicht staatlich subventioniert werden, sondern von privaten Unternehmen eingesetzt werden.

«Dann steig eben nicht ins Taxi»

20 Minuten hat sich in St. Gallen umgehört, ob das Angebot bei jungen Frauen überhaupt gefragt wäre. Die Meinungen sehen Sie oben im Video. Hier ein kleiner Auszug:

«Ich finde das super. Ich selbst wurde schon im Taxi belästigt, als mich der Fahrer einfach nicht mehr aussteigen lassen wollte», sagt die 19-jährige Lilo Sonderegger. Obwohl die meisten der Befragten eine solche Einführung befürworten würden, gibt es auch kritische Gegenstimmen: «Schliesslich werden nicht nur die Fahrgäste von den Taxifahrern angegriffen, sondern auch umgekehrt. Ist das für eine weibliche Fahrerin nicht gefährlich?», wirft eine junge Frau ein. Ein anderer Befragter findet: «Ist so etwas denn wirklich nötig? Wenn du Angst hast, dann steig nicht ein oder setze dich doch hinten hin.»

