«Der ganze Körper war mit Kot verschmiert»

«Wir sind schockiert», schreibt Silvia Holenstein, Gründerin der Reptilien-Auffangstation Schweiz mit Sitz in Herisau AR, am Sonntag in einem Post auf Facebook. Grund dafür ist eine ausgesetzte Bartagame, die in einem miserablen gesundheitlichen Zustand zu ihr gebracht wurde.

Die Auffangstation ist seit April 2019 in Herisau AR ansässig. Reptilienliebhaber, wie Silvia Holenstein, leisten hier Freiwilligenarbeit und sorgen für das Wohlempfinden von verschiedenen Reptilien. Deshalb sei man auch auf Die Auffangstation ist seit April 2019 in Herisau AR ansässig. Reptilienliebhaber, wie Silvia Holenstein, leisten hier Freiwilligenarbeit und sorgen für das Wohlempfinden von verschiedenen Reptilien. Deshalb sei man auch auf Spenden angewiesen.

Die Reptilien-Auffangstation Schweiz hatte am Sonntag an der TerraExpo, einer Reptilienbörse in Oberglatt ZH, einen Stand. Gerade als man langsam am Zusammenpacken war, sei ein Mann und seine Tochter an den Stand gekommen und habe sie um Hilfe gebeten. «Mir schlotterten die Knie als ich sah, was er da in der Hand hielt und die Tränen schossen mir in die Augen», so Holenstein. Der Mann hatte draussen auf der Wiese eine Bartagame gefunden. Er sei auf dem Heimweg von der Börse gewesen, als er das hilflose Tier entdeckt habe.

Beweggrund ist unklar

«Wer tut so etwas? Das macht einfach nur wütend und fassungslos», so die 25-Jährige. Anfangs habe sie gedacht, das Tier sei tot. Doch dann habe ein Beinchen gezuckt und man habe mit der Notversorgung begonnen. Warum die Bartagame bei eisigen Temperaturen draussen war, ist unklar. «Es kann kein Tier von der Börse sein, da gewisse Richtlinien eingehalten werden müssen», so Holenstein. Sie glaubt, dass das Tier bewusst hier ausgesetzt wurde.

«Das Geschlecht konnten wir leider noch nicht feststellen, da ihre Kloake, wie auch der restliche Körper extrem mit Kot verschmiert ist.» Sie müsse tage- oder gar wochenlang in ihren eigenen Exkrementen gelegen haben. Zudem fehle dem Tier ein Fuss und etliche Zehen. Auch sei es derart abgemagert, dass man die Rippen zählen könne. Eine Exoten-Tierärztin kümmere sich derzeit um die Pflege und Betreuung. Nach einer vollständigen Genesung und nach Prüfung durch den Verein würde der Finder das Reptil allenfalls adoptieren. Noch sei aber unklar, ob die Bartagame überlebt.

Korrekte Haltungsbedingungen

Die richtige Haltung der Echsen sei aufwendig, jedoch wichtig für die Gesundheit der Tiere. Leider würden Bartagamen laut Holenstein oft falsch gehalten. «Die tagaktiven Reptilien benötigen qualitatives UV-Licht und ein genügend grosses Terrarium für Bewegungsfreiheit.» Täglich frische Wildkräuter, ein- bis zweimal die Woche lebende Insekten und ein wöchentlicher Fastentag sorgen für eine optimale Ernährung. Bevor man sich Bartagamen zulege, sollte man sich frühzeitig informieren und überlegen, ob man den Tieren eine lebensgerechte Umgebung bieten könne.

Wer mehr zur ausgesetzten Bartagame weiss, soll sich unter info@reptilienauffangstation.ch melden.

(gab)