«Die Äste waren meine Matratze und Decke»

Es ist wohl der Albtraum von jedes Wintersportlers: Man kommt von der Piste ab und wird von einer Lawine verschluckt. Genau das ist Skifahrer Oliver Carson laut den «Vorarlberger Nachrichten» passiert. Am vergangenen Sonntag war der 45-jährige Deutsche gegen 15.30 Uhr im Vorarlberger Skigebiet Laterns (A), das auch bei Ostschweizern sehr beliebt ist, auf Skiern talwärts unterwegs, als er die Abzweigung zur Piste 1 verpasste. Er fuhr weiter, bis er am Grund des Lesetobels ungewollt zum Stillstand kam. «Dort war ein Bach und ich brach durch den Neuschnee bis zur Hüfte ein», so Carson.

Überlebenstipps für eine Nacht im Freien



Tipps und Tricks von Gion Saluz, Betreiber von Swiss-Surival-Training, wenn Sie die Nacht ohne Zelt und Schlafsack im Freien überstehen müssen:



- Schutz vor dem Wind und vor Schnee oder Regen suchen

- Unterstand errichten aus Ästen und Zweigen

- Um sich aufzuwärmen, nicht herumhüpfen! Um eine Unterkühlung zu vermeiden, kauern Sie sich in der Hocke zusammen. So werden die Muskeln angespannt (Kälteschutzhaltung)

- Wenn Sie Schnee essen bzw. trinken: Immer zuerst im Mund schmelzen lassen, um einen Magenkrampf zu vermeiden

- Was der Survival-Experte immer dabei hat: Messer/Sackmesser, Feuerzeug, Taschenlampe



Just in diesem Moment löste sich auch noch ein Schneebrett vom Hang über ihn und verschüttete den 45-Jährigen bis auf Brusthöhe. «Ich war wie einzementiert und konnte meine Ski nicht mehr bewegen», erzählt Carson. Dennoch sei es ihm gelungen, die Bindungen zu lösen und sich rund 15 Minuten später aus dem Schnee herauszukämpfen.

«Musste immer aufstehen, um mich warm zu halten»

Da er ohne Handy unterwegs war, habe er laut um Hilfe geschrien, doch schon bald brach die Dämmerung herein und seine Kräfte liessen nach. «Ich wusste, dass ich die Nacht im Freien verbringen muss», wird er zitiert. Also machte er sich daran, ein Nachtlager einzurichten.

Schutz fand Carson unter einer Tanne. Er habe den Schnee unter der Tanne flachgetrampelt und Zweige darauf verteilt. Da legte er sich hin. «So nutzte ich die Äste mit Tannennadeln als Matratze und Decke», schildert der 45-Jährige. Viel schlafen konnte er bei Temperaturen um null Grad allerdings nicht: «Ich musste immer wieder aufstehen und herumhüpfen, um mich warm zu halten.» Ein Feuer konnte er nicht entzünden, da er kein Feuerzeug dabei hatte und das Holz viel zu feucht war. «Deshalb habe ich Schnee gegessen, um wenigstens genügend Flüssigkeit aufzunehmen», sagt er zu 20 Minuten.

Piste war gesperrt

Im Morgengrauen lief er bergaufwärts weiter. «Ich war eigentlich wohlauf, nur etwas heiser von den Hilfeschreien», so Carson zu den «Vorarlberger Nachrichten». Gegen die Mittagszeit habe er dann einen Hochsitz erreicht, wo er auf einen Tourengänger traf. Dieser setzte schliesslich einen Notruf ab. Der 45-Jährige wurde vom Polizeihelikopter Libelle geborgen.

Laut der Landespolizeidirektion Vorarlberg war Carson auf einer gesperrten Ski-Route unterwegs. «Vermutlich war diese aufgrund von Lawinengefahr gesperrt», erklärt Rainer Fitz, Sprecher der Landespolizeidirektion Vorarlberg. Dass der Deutsche abseits der Piste unterwegs war, ist neu für ihn: «Ich habe nirgendwo ein entsprechendes Schild gesehen», betont er. Aber er habe aus der Notsituation auch einiges gelernt. So wolle er nun beispielsweise immer ein Handy beim Skifahren tragen und aufmerksamer sein. «Ich werde mich ab jetzt immer ganz genau vergewissern, dass ich keine geschlossenen Pisten fahre.»



(juu)