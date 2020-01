Am Flughafen werden während des WEF das Vierfache an Flugbewegungen erwartet: Thomas Mary, CFO und Mediensprecher des Flughafens St. Gallen Altenrhein, rechnet mit 350 bis 400 Flügen. Der finanzielle Umsatz während der WEF-Woche liegt entsprechend deutlich über einem gewöhnlichen Monatsumsatz.

Umfrage Fliegst du gern? Ja! Mehrmals in die Ferien sogar.

Nein, sicher nicht! Das ist so eine Umweltverschmutzung!

Ich weiss, es ist nicht nachhaltig, aber ich kann nicht darauf verzichten.

Ab und zu. Ich möchte meine Flüge eigentlich reduzieren.

Bis am Montagmittag landeten laut Mary rund 20 Flugzeuge mit Teilnehmern des WEF. «Die Intensität variiert von Tag zu Tag. Der Dienstag kann beispielsweise stark belastet und voller Verzögerungen sein», so Mary am Montag.

«Die Angestellten wissen nicht, wer im Flugzeug ist»

Limousine vor Helikopter



Auf dem Flughafen dürfen Business-Jets mit einem Maximalgewicht bis zu 50 Tonnen landen. Mehr Kapazität habe der Flughafen nicht, so der Mediensprecher. Die Landung einer solchen Maschine kostet bis zu 2000 Franken. Oft würden kurz vor der Landung noch Wünsche angemeldet – sei es eine Limousine für den Fluggast oder das Enteisen des Jets. Je nach Art der gewünschten Dienstleistung könnten die Kosten um mehrere tausend Franken steigen.

Die Anreise treten die Teilnehmer in der Mehrheit mit Business-Jets an. Die meisten von ihnen steigen dann in eine Limousine oder in ein Taxi um. «Nur etwa ein Dutzend Teilnehmer werden mit dem Helikopter nach Davos geflogen», so Mary.

Verschärfte Sicherheitsmassnahmen

In der Zeit um das WEF gelten am Flughafen Altenrhein verschärfte Sicherheitsmassnahmen. Ausserhalb des Geländes sind die Polizei und die Grenzwache für die Sicherheit verantwortlich, innerhalb des Flughafens übernimmt dies das eigene Team. Ausnahmen seien, wenn ganz hohe Gäste landen, sagt Mary. «Dann gilt ein übergeordnetes Sicherheitskonzept und die Kantonspolizei St. Gallen sowie die Grenzwache koordinieren die Massnahmen.» Solche Ankünfte müssten im Vorfeld der Polizei gemeldet werden.

Auf dem Gelände des Flughafens werden laut Mary alle Personen – auch die Angestellten – noch genauer kontrolliert als sonst. Dafür verantwortlich sind speziell ausgebildete Mitarbeiter. «Es ist eine intensive Zeit für alle im Team», so der Sprecher.

«Die Angestellten wissen nicht, wer jeweils in der Maschine sitzt», verrät Mary weiter. Auch gegenüber der Presse wird nicht bekanntgegeben, wer in Altenrhein ankommt. Die WEF-Teilnehmer würden diese Diskretion schätzen.

Völlig ausgelastet

Dass der Flughafen St. Gallen-Altenrhein ein kleiner Flugplatz ist, bekommen auch WEF-Gäste zu spüren. Mary: «Wir mussten auch schon Anfragen fürs Parkieren von Flugzeugen ablehnen, da unser Rollweg teils schon zuparkiert war.»

In dieser Woche werde ein besonders engagierter Einsatz der Flugplatzangestellten erwartet. Das hohe Volumen der Flugbewegungen sei für alle eine Herausforderung . Mary: «Es sind alle gleichzeitig im Einsatz und es müssen Doppelschichten geleistet werden.»

(gab)