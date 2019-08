«Die Entwicklung ist traurig und alarmierend»

Das Wetter meinte es gut mit dem Appenzellerland am Sonntag. Entsprechend waren viele Leute unterwegs, auch beim Seealpsee. Das merkte auch eine 47-jährige Appenzellerin. Nicht aber an der Anzahl Leute, die sie angetroffen hat, sondern an der Menge Abfall, die liegen blieb. Sie sagt: «In letzter Zeit hat sich das Problem verschärft. Wanderer werfen ihren Müll direkt neben die Wanderwege. Das ist traurig und alarmierend.» Sie habe von ihren Eltern gelernt: «Was ich in die Berge trage, nehme ich wieder mit nach Hause.» Das erwarte sie auch von den anderen.



Die 47-Jährige kritisiert zudem die Einstellung einiger Leute zu den Bergen. «Die Leute gehen heutzutage nicht mehr für die Verbindung zu einem Ort in die Berge, sondern fürs Foto in den sozialen Medien.» Das will der Geschäftsführer von Tourismus Appenzellerland, Guido Buob, nicht gelten lassen. Er meint: «Die grosse Mehrheit hat das richtige Bewusstsein für die Berge und die Natur. Klar gibt es einige wenige Ausnahmen.»

Lösungen sind kaum in Sicht

Mit ihren Bedenken ist die 47-Jährige aber nicht allein. In ihrem Freundeskreis seien die Abfälle rund um den Seealpsee und die Einstellung für die Gegend ein grosses Thema. Auch in der Politik ist das Problem bekannt. Der zuständige Schwendener Hauptmann, Sepp Manser, sagt: «Ich habe in letzter Zeit Fotos bekommen von Leuten, die darauf aufmerksam gemacht haben. Ich verstehe nicht, wie Leute ihren Abfall in der Natur entsorgen können.» Die Abfälle machen Manser ein wenig ratlos. Er sehe kaum Lösungen für das Problem.

Was Manser wie auch die Leser-Reporterin nicht verstehen, ist, dass die Wanderer wohl die Natur geniessen wollen, sie aber gleichzeitig mit ihrem Verhalten verschandeln und zerstören.

Da die Region immer mehr an Beliebtheit gewinnt, steigen auch die Besucherzahlen. Dies wiederum sorgt für mehr Abfall. Hauptmann Manser und auch die Einheimischen fordern eine bessere Sensiblisierung für das Thema. Eine Idee ist etwa ein witziger Comic in den öffentlichen Verkehrsmitteln, der darauf Aufmerksam machen soll, nichts liegen zu lassen.

Bei Appenzellerland Tourismus hält man von so einer Idee nicht viel. Man habe sich auch überlegt, in einer Broschüre auf die Thematik hinzuweisen. Doch der Geschäftsführer Guido Buob sagt: «Wir sind zum Schluss gekommen, dass wir keine Moralapostel sein wollen.»

