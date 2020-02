«Die Kinder werden verweichlicht»

Im Indoor-Spielpark Bambolino in St. Gallen fand am Samstag eine Kinderfasnacht statt. Zwei Guggenmusiken spielten an dem Anlass in der Shopping Arena. Gefreut hat das nicht jeden. Ein Leser-Reporter, der mit seinen beiden Töchtern dort war, sagte: «Mehrere heulende Kinder haben die Spielhalle fluchtartig verlassen. Es war ein Chaos.» Auslöser war die Live-Musik der Guggen. Diese spielten dem Leser-Reporter zufolge derart ohrenbetäubend, dass die Eltern mit ihren Kindern die Flucht ergriffen. Selbst im Aussenbereich sei es noch sehr laut gewesen.

Ronny Spitzli, Geschäftsführer des Bambolino, äusserte sich schriftlich zum Fall: «Leider kann man es in der heutigen Zeit nie allen recht machen.» So ähnlich klingt es auch bei vielen 20-Minuten-Lesern. Rahel meint etwa: «Wenn es zu laut ist, geht nach Hause. Dieses Gejammer wird zum Volkssport.» Leserin Katja pflicht ihr bei. Mache man nichts, sei es falsch. Mache man was, dann auch. Man sei immer nur noch am Jammern. Andere schreiben, sie seien am Samstag auch im Bambolino gewesen und hätten es überlebt.

Vorwurf von unverantwortlichen Eltern

Ein Kritikpunkt des Vaters ist zudem gewesen, dass nirgends Gehörschutz zur Verfügung gestellt worden sei. Hier appellieren die Leser an die Vernunft der Eltern. Momo1980 schreibt: «Jederman weiss, dass Guggen nicht gerade leise sind.» Für Roger ist es unverantwortlich, mit Kindern an einen solchen Anlass zu gehen ohne Gehörschutz. Auch für De Casti ist klar, die Verantwortung könne nicht an den Veranstalter abgeschoben werden.

Andere Leser können mit Fasnacht und Guggenmusik generell nichts anfangen. «Guggen sind nur nervig. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Eine Zumutung und akute Gesundheitsbedrohung», schreibt sVreneli. Reto Kehl meint: «Guggen. Schon der Name ist ein Graus. Diese unnötigste Lärmproduziererei der Welt soll verboten werden.» Zuercher versteht die Kinder, die schreiend davongelaufen sind. Ihm gehe es selbst gleich, wenn er in die Nähe von Guggen komme.

Nörgler, Nörgler, Nörgler

Lisa hingegen findet die Denkweise von gewissen Nörglern schade. Sie schreibt: «Traurig dass man jede Tradition schlecht macht. Früher war es ganz normal, zu Guggenmusik zu tanzen und Kinder waren das gewohnt.» Heute zähle nur noch iPad und Fernsehen. Deshalb meint sie: «Die Kinder werden verweichlicht. Man geht ja nicht einmal mehr spazieren nur weil es regnet. Kinder könnten ja nass werden.»

Dario Büttler ist gleicher Meinung. Auch er beklagt sich darüber, dass Leute an allem etwas zu motzen haben: «Wahrscheinlich stehen solche Leute auch unter die Dusche und regen sich dann darüber auf, dass sie nass wurden.»

(mig)