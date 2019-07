Unter dem Motto «Unglaubliches aus dem Polizeialltag» hat die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstag auf ihrer Facebook-Seite ein Bild einer kaputten Unfallabsperrung gepostet. «Da ist doch tatsächlich jemand mit seinem Fahrzeug über die Signale gefahren», schreibt sie dazu. Das Faltsignal und den Klappkegel hätten die Polizisten vergangenen Freitag so vorfinden müssen. Dabei sei das Warndreieck im Wiesenstreifen am rechten Fahrbahnrand neben dem Pannenstreifen gestanden. Laut Mediensprecher Florian Schneider ist der Schaden während der Unfallaufnahme passiert.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Lenker ein Unfallsignal umgefahren hat. Vor einigen Wochen erst ereignete sich ein ähnlicher Vorfall: «Durch die Wucht des Aufpralls flog das Warndreieck durch die Luft in Richtung eines Polizeifahrzeugs. Die zwei Polizisten konnten glücklicherweise noch rechtzeitig zur Seite springen», erzählt Schneider. So wurde nur das Patrouillenfahrzeug getroffen.

Gefährdung für Leib und Leben

Ein kaputtes Unfallsignal verursacht einen Sachschaden von rund 50 bis 100 Franken. Doch nebst dem materiellen Schaden kann ein solcher Unfall eine Gefährdung für Leib und Leben sein: «Wo wärst du wohl sonst rein gefahren? In die Leitplanke oder in uns?», fügt die Kapo SG an. Denn nicht immer geht es so glimpflich aus, wie in den oberen zwei Beispielen. So sei in der Vergangenheit sogar ein Polizist von einem fliegenden Signal getroffen worden. «Daraufhin musste er mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht werden», sagt der Mediensprecher.

Eine Alternative zu den Warndreiecken gebe es bislang nicht. «Unsere Signale entsprechen schon den neusten Vorschriften und sind gut sichtbar.» Nachts werden sie zudem durch blinkende Lampen verstärkt. Doch woran liegt es, dass die Klappkegel und Warndreiecke dennoch umgefahren werden? «An der mangelnden Konzentration der Autofahrer. Die Lenker sollten einfach die Augen aufmachen», so Schneider.

«Stein hinter die Dreiecke legen»

Anhand der Kommentare zeigt sich schnell, dass das Problem nicht nur bei der Polizei besteht. «Das gehört leider zum Alltag als Materialwart diverser Verkehrsdienste», schreibt einer der User und veröffentlicht auch prompt noch selbst ein Bild von zerstörten Signalen. Aber auch Strassenbauer und Landwirte pflichten der Polizei bei. So schreibt jemand: «Früher hatten wir beim Heuen an der Strasse auch diese Erfahrung gemacht. Hat dann aber aufgehört, als wir einen grossen Stein hinter die Dreiecke gelegt haben.»

Auch dem Tiefbauamt St. Gallen ist das Problem bekannt: «Es wird extrem viel umgefahren. Von Baustellenbeleuchtung, über Strassenlaternen, bis hin zu Inselschutzpfosten, ist alles dabei», so Roger Derungs, stellvertretender Strassenkreisinspektor. Aber auch Warndreiecke würden regelmässig unter die Rädern kommen. Dabei sei es egal, wo man diese platziere. «Auch wenn wir sie an den Rand oder in die Wiese stellen. Kaputt sind sie am Ende doch», so Derungs.

(juu)