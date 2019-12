«Die Leute im Parkhaus wurden aggressiv»

«Wir brauchten eineinhalb Stunden bis wir endlich aus dem Parkhaus draussen waren. Dort gehen wir nicht mehr hin», schimpft Leser-Reporter D. U.* Als der 35-Jährige mit seiner Freundin und dessen Halbbruder einen Skitag in Flims/Laax verbrachte, musste er lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Bereits am Morgen gab es ein Problem mit dem Ticketsystemanbieter, weshalb sie eine Stunde für den Ticketkauf sowie eine Stunde bis zur Gondelfahrt anstehen mussten. Bis Dienstagnachmittag war das Problem nicht behoben.

«Der lange Stau im Parkhaus war die dritte Warterei an dem Tag», erzählt er. In der ersten Stunde habe sich in der Tiefgarage praktisch gar nichts bewegt. Die Bahnen hätten die Gäste zudem nicht darüber informiert, was los war. Die Stimmung im Parkhaus sei angespannt und die Leute sehr aggressiv gewesen: So habe es zwischen zwei Autofahrern fast Streitereien wegen einem halben Meter Abstand gegeben. «Wenn man den ganzen Tag Ski gefahren ist, ist man müde und will nach Hause. So eine Situation ist dann echt mühsam», so U.

«Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmte nicht»

Überfüllte Pisten seien für den Zürcher kein Problem. «Das kenne ich bereits aus anderen Skigebieten.» Dass aber nichts funktionierte, sei noch nie vorgekommen. Für ihn ist klar: «Nächstes Mal werde ich definitiv eine andere Skiregion auswählen. Die Tageskarte und das Parking waren teuer, wenn es dann noch schlecht organisiert ist, stimmt für mich das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht.»

Wie die Medienstelle Laax mitteilt, sind über die vergangenen Festtage während hervorragenden Wintersportverhältnissen Spitzenzahlen an Ersteintritten verzeichnet worden. Dies könne dazu führen, dass es vereinzelt zu Engpässen komme. Gemäss der Sprecherin habe sich die Lage am Dienstag bereits massiv entschärft.

Störung soll bis 3. Januar anhalten

Ebenfalls bestätigte sie, dass ihr externer Ticketsystemanbieter, die österreichische Firma Axess, seit dem 25. Dezember mit Problemen zu kämpfen habe. Davon seien auch andere Skigebiete betroffen. Derzeit ist es daher nicht mehr möglich, Tickets am Online-Schalter zu kaufen oder mit der Karte zu zahlen. «Es wird mit Hochdruck an einer Lösung des Problems gearbeitet», erklärt eine Sprecherin der Bergbahnen.

Bis dahin seien verschiedene Massnahmen getätigt worden, um die Wartezeiten möglichst kurz zu halten: So öffnen die Schalter zum Beispiel schon um 8 Uhr morgens und der Ticketkauf ist auch im Skischulbüro möglich. Bis voraussichtlich dem 3. Januar sollte das Problem behoben sein.

*Namen der Redaktion bekannt

