«Die Rehmutter gebärt hier immer ihre Jungen»

«Es war sehr faszinierend, aus dem Spitalfenster zu schauen und eine Rehfamilie zu sehen, dass sieht man wirklich nicht jeden Tag», so der Bündner Florian Lampert. Er war kürzlich seine Frau im Kantonsspital Graubünden besuchen, als sich ihm der herzige Anblick bot.

Mit Spannung beobachtete er, wie die Rehfamilie offensichtlich ungestört bei einer Böschung nach Futter suchte. Da Lampert erst vor kurzem selbst Vater wurde, berührte ihn die Sichtung der Rehgeiss mit ihren Jungen besonders.

Gern gesehene Gäste

Die Rehfamilie ist dort offenbar regelmässig anzutreffen. «Uns ist schon seit einigen Jahren bekannt, dass die Rehmutter hier immer ihre Jungen gebärt», so Lucia Barandun, Unternehmenskommunikation des Kantonsspital Graubünden. Für die Belegschaft und die Patienten stelle dies aber kein Problem dar, eher im Gegenteil, man freue sich an den Tieren. Sie könnten jeweils frühmorgens oder zur Abenddämmerung gesichtet werden, aber auch nur mit viel Glück, so Barandun weiter.

Die Tiere würden sich meistens in der Nähe der Obstgärten aufhalten, direkt bei der Frauenklinik. Dort fühlen sich die Rehe laut der Mediensprecherin ungestört. Gefüttert würden sie aber auf keinen Fall. «Es ist im Kanton Graubünden strikt verboten, Wild zu füttern.»

Fuchs beisst Patientin

Nicht immer sind Wildtiere bei einem Spital jedoch so friedlich. Erst kürzlich wurden beim Universitätsspital Zürich eine Patientin in einem ebenerdigen Zimmer und eine Angestellte von einem Fuchs attackiert. Das Sicherheitspersonal kreiste den Fuchs nach dem zweiten Fall ein und schliesslich schoss der Wildhüter ihn ab. Das Tier hatte jegliche Scheu vor dem Menschen verloren.



(maw)