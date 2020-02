Ikea-Kerze explodiert in Badezimmer

«Auf einmal gab es eine laute Explosion. Wir sind so richtig erschrocken», so der 42-jährige Familienvater aus Niederbüren SG. Am Sonntagabend sei im Badezimmer das Glas einer brennende Kerze Typ Knäcka von Ikea explodiert. Dabei sei der 15-jährige Sohn verletzt worden. Dieser habe gerade seine Zähne geputzt und sei zum Zeitpunkt der Explosion mit dem Rücken zur Kerze gestanden. Durch die Scherben habe er Kratzer am Kopf und am Rücken davongetragen. «Mein Sohn hatte echt Glück», sagt der Vater. «Wenn er der Kerze zugewandt gewesen wäre, wäre er bestimmt im Notfall gelandet.»

Weitere Ikea-Kerzen im Haushalt

Wie der Leser-Reporter weiter erzählt, stand die Kerze schon länger im Badezimmer. Sie sei fast aufgebraucht gewesen. Gekauft hat er sie in der Ikea-Filiale in St. Gallen. «Bei uns stehen immer wieder Duftkerzen im Badezimmer», so der 42-Jährige. Probleme habe es bisher nie gegeben. «Unsere Reinigungsmittel riechen oft unangenehm stark. Die Kerzen helfen gegen den Duft.»

Die Familie habe noch weitere Ikea-Kerzen im Haushalt. Diese werde man nun definitiv nicht mehr anzünden.

Ikea war der Fall nicht bekannt

Der Familienvater vermutet, dass das Glas der Hitze des Feuers nicht standhalten konnte. Er habe den Fall beim Ikea-Kundendienst gemeldet, jedoch nur eine Empfangsbestätigung erhalten. Ihm sei wichtig, auf den Fall aufmerksam zu machen und andere Verbraucher zu warnen. «Das Glas der Kerze sollte dringend untersucht werden. So etwas kann gefährlich enden.»

Wie es auf Anfrage bei Ikea heisst, war der Fall bisher nicht bekannt. «Wir würden der Sache gerne nachgehen, da Ikea solche Vorfälle systematisch sammelt und analysiert», wie Simona Crivelli, Mediensprecherin von Ikea Schweiz, sagt. Produktsicherheit werde rigoros getestet und sollte ein Fehler vorliegen, würden die Produkte zurückgerufen. «Wir haben im letzten Jahr über 5000 Kerzen vom Typ Knäcka verkauft und es ist das erste Mal, dass wir von solch einem Fall hören», heisst es weiter.

