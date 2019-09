«Dieses Schild ist beschämend»

An der A1 kurz vor der Ausfahrt Kreuzbleiche Richtung Bodensee, steht eine Tafel, die das Aushängeschild für die Stadt St. Gallen sein sollte. Das ist sie aber nicht. Bei der in die Jahre gekommenen Tafel blättert die Farbe ab und Risse durchziehen sie. Zusätzlich wird sie von Bäumen verdeckt. Nicht die Art Werbung, die einer Stadt mit einem Unesco-Weltkulturerbe wie St. Gallen zusteht, findet der SVP-Stadtparlamentarier René Neuweiler.

Mit einer Einfachen Anfrage an den Stadtrat verlangt er Massnahmen. «Ein solch verwahrlostes Schild suggeriert, dass die Stadt ihre besten Tage hinter sich hat», beginnt Neuweiler im Vorstoss. «Seit etwa zwei Jahren fahre ich an dem Schild vorbei und denke, dass die Verantwortlichen das sicher bald erneuern», führt er gegenüber 20 Minuten aus. Passiert ist bisher aber nichts.

Missstände werden nicht beachtet

«Ich habe mich gefragt, weshalb das Schild so lange verwahrlost bleibt und ob dem Stadtrat das noch nie aufgefallen ist», so Neuweiler weiter. Mit dem veralteten Schild möchte er auch andere Themen ansprechen, die ihm sauer aufstossen. «Probleme und Missstände werden nur reaktiv in Angriff genommen, wenn jemand darauf aufmerksam macht; die Stadt wird verwaltet und nicht mit Elan in die Zukunft geführt», so die Kritik des SVP-Politikers. Er stellt dem Stadtrat konkret die Frage, welche anderen Massnahmen vorgesehen sind, um St. Gallen wieder aufleben zu lassen.

Ausserdem erzählt er von seinen Befürchtungen, dass durch das Schild Leute von einem Besuch abgehalten anstatt angelockt werden könnten. «Es ist beschämend und es repräsentiert in diesem Zustand die Stadt nicht korrekt.» Es sei auch schlechte Werbung für die Stadt, die auch auf Tagestouristen angewiesen sei. Seiner Meinung nach sei ein neues Schild «nur ein ganz kleiner Beitrag dazu, die Innenstadt wieder mehr zu beleben».

Schild kratzt an Image

Der gleichen Meinung ist Thomas Kirchhofer, Direktor von St. Gallen-Bodensee Tourismus. Gegenüber TVO meint er: «Das Schild zeugt nicht von viel Selbstbewusstein. Beim Betrachten ist Handlungsbedarf vorhanden. Die Anfrage von Herr Neuweiler gibt zusätzlich Ansporn, möglichst schnell eine Lösung voranzutreiben.»

Kirchhofer relativiert aber auch, dass die Renovation der Tafel um einiges komplexer sei als einige das erwarten. Die Planung zur Erneuerung der insgesamt rund 100 Tafeln auf dem Kantonsgebiet laufe seit sieben Jahren. Dabei seien sehr viele verschiedene Parteien involviert, auch ausserhalb des Kantons.

Der Stadtrat hat sich bisher nicht zur Einfachen Anfrage geäussert.

