Der Seealpsee im Appenzellerland ist am Gefrieren. Über das letzte Wochenende sind viele Besucher angereist. In den sozialen Medien haben sie anschliessend ihre Eindrücke geteilt. Eine Instagrammerin meint zu 20 Minuten: «Es war eisig kalt und die Stimmung war ruhig und mystisch.» Durch das Knirschen des Eises sei dies noch verstärkt worden.

Eine andere Frau sagt: «Die Stimmung war absolut episch.» Sie schwärmt nicht nur vom Seealpsee, sondern auch von der gesamten Kulisse. Sie seien im Dunkeln im Nebel hochgelaufen. Mit dem Sonnenaufgang habe sich der Nebel verzogen und die Bergspitzen seien angestrahlt worden.

Schwarzeis oder nicht?

Ein Besucher hat sich auch bereits mit Schlittschuhen auf das Eis gewagt. Die Eisdicke habe er zuvor geprüft und als genügend betrachtet. Er sei der einzige gewesen. Zudem sagt er: «Ich bin mir der Gefahr bewusst gewesen und beim Betreten des Eises auch ins Wasser getreten.» Komplett gefroren sei der See noch nicht. Ob es Schwarzeis ist oder nicht, darüber sind sich die Instagrammer nicht einig.

Ein Mann auf Schlittschuhen auf dem Seealpsee. Video: Instagram @max_muenster_

Meteorologe Cédric Sütterlin von Meteonews sagt, die Voraussetzungen für Schwarzeis seien dieses Jahr am Seealpsee gegeben. «Dazu braucht es einige kühle, trockene und windstille Nächte.» Zudem dürfe nicht zu viel Schnee fallen, sonst bilde sich Luft in der Eisschicht und das Eis sei nicht schwarz. «Wenn das Eis zu Beginn nicht schwarz ist, färbt es sich auch im Verlaufe des Winters nicht mehr», so Sütterlin. Es könne sich nur während des Gefrierens Schwarzeis bilden.

Dieser Prozess ist beim Seealpsee definitiv noch nicht abgeschlossen. Anders sieht die Situation in höheren Lagen aus. Der Lago Bianco und der Lej Nair am Berninapass haben dieses Jahr kein Schwarzeis. Zuletzt war dies dort im Winter 2016 der Fall. Der St. Moritzersee und der Silsersee dagegen haben in diesem Winter schwarzes Eis.

Möglichkeiten im Marketing

Bei Appenzellerland Tourismus AI war man vor allem erstaunt, dass bereits so früh schon jemand mit den Schlittschuhen auf dem Seealpsee war. Gerade am Montagmorgen habe man die aktuellsten Bilder gesehen. Zum Thema Schwarzeis sagt Produktmanagerin Maria Inauen: «Das hatten wir zum letzten Mal im Winter 2016. Es wäre cool, wenn es auch diesen Winter wieder gibt.» Damals löste das Eis einen Instagram-Hit aus.

Schwarzeis komme gut an bei den Leuten und biete Möglichkeiten im Marketing, meint Inauen weiter. Falls es in diesem Winter tatsächlich wieder Schwarzeis gebe, würde man sofort die Möglichkeiten prüfen. Derzeit sei der Weg zum Seealpsee jedoch lawinengefährdet. Deswegen sei man noch zurückhaltend.

