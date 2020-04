«Die Teile des Autos flogen wie Konfetti vom Himmel»

Beim Unfall entstand ein Schaden von rund 160'000 Franken, wie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden mitteilte. Zum Unfall kam es, als ein 38-Jähriger seinen McLaren von Eggerstanden AI Richtung Eichberg SG lenkte. «Vor ihm fuhr ein Bekannter von ihm ebenfalls mit einem Sportwagen. Dieser hielt wegen dem Gegenverkehr auf einem schmalen Strassenstück an», schreibt die Polizei am Sonntagabend. Der Lenker des McLarens habe das stehende Auto zu spät gesehen, sei nach rechts ausgewichen, fuhr durch einen Zaun in einen Graben, touchierte das vordere Auto und schlitterte über eine Wiese direkt in eine Scheune, wo der Sportwagen schliesslich stehen blieb.



Eine Leser-Reporterin beobachtete den Unfall. Sie sass in einem Auto, das den Hölzler hinauf fuhr. Da die Strasse eng war und ein Auto entgegen kam, fuhren sie ihr Auto an den rechten Rand. Nach dem entgegenkommenden Auto kam der McLaren. Und wie der gekommen sei. «Das Auto flog an uns vorbei», so die 27-Jährige. «Der Sportwagen war einen bis anderthalb Meter über Boden.» Sie vermutet, dass der McLaren erst ausgewichen sei und dann einen Absatz in der Strasse erwischt hat. «Der wirkte wie eine Schanze», so die St. Gallerin. Der McLaren habe eine Absperrung weggefegt und sei dann in eine Scheune gedonnert. «Teile des Autos flogen wie Konfetti vom Himmel», sagt die 27-Jährige.

Zwei weitere Autos beschädigt

Der Fahrer sei danach ausgestiegen, die Beifahrerin sitzen geblieben. Beide seien sprachlos gewesen, die Frau habe gewirkt, als stehe sie unter Schock. Sie wurde mit einer Ambulanz ins Spital gebracht.

Laut Polizei konnte die Frau nach einer ärztlichen Kontrolle das Spital wieder verlassen. Neben dem McLaren wurden durch herumfliegende Teile noch zwei weitere Autos leicht beschädigt.

