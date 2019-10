Auf Instagram , TikTok und diversen Facebook-Seiten geht derzeit das Video eines Bergsteigers auf dem Reitergrat viral. Die Meinungen in den Kommentarspalten gehen weit auseinander. Während einige User «Komplett verrückt... ich will auch!» kommentieren, würden andere es nicht wagen: «Also mir reicht allein schon das Zuschauen!».

Umfrage Würden Sie sich auf den Reitergrat trauen? Nie im Leben!

Das will ich auf jeden Fall mal machen.

Habe ich bereits gemacht.

Vielleicht.

Der Reitergrat ist ein Gipfel des Alpsteins zwischen der Ebenalp und dem Säntis im Kanton Appenzell Innerrhoden. Genannt wird er so, weil der Weg teilweise so schmal ist, dass man ihn nur rittlings überqueren kann – rechts und links davon geht es in die Tiefe.



Alleine geht so etwas nicht. (Video: Peter Maier)

Kalkstein macht die Route gefährlich

Peter Maier – der Mann, der auf dem Video zu sehen ist – ist ein geübter Kletterer, der schon im ganzen Alpenraum auf Bergtouren unterwegs war. Aufgenommen wurden die Aufnahmen am 21. September während eines Wochenendausflugs mit seinen Wanderkollegen mit Hilfe einer 360-Grad-Kamera, die an einem Stock am Rucksack seines Kollegen befestigt war.

Der Reitergrat ist laut Maier auf der Kletter-Schwierigkeitsskala eine Route der Stufe drei. Die Skala geht bis neun. «Er ist an der Grenze zu dem, wo man sich sichern muss», so der 29-Jährige. Wenn man auf dem Grat sitze, könne eigentlich nichts passieren. Was die Route schwierig mache, sei der poröse Kalkstein. «Durch das bröcklige Material kann eine leichte Klettertour extrem schwierig und gefährlich werden.» Man müsse genau darauf achten, dass jeder Tritt oder Griff sitzt und der Stein nicht herausbricht. Deshalb und nicht wegen des Schwierigkeitsgrades sei bei dieser Route wegen des Materials eine Sicherung unerlässlich.

«Diese Route verzeiht absolut keinen Fehler»

Der Österreicher wurde auf der Route von drei Kollegen begleitet, zwei davon sind Spezialisten der Bergrettung. Auch das empfiehlt der erfahrene Kletterer: Alleine sollte man sich nicht auf die Route begeben. Die Begleitung durch Spezialisten, etwa einheimische Bergführer, sei ratsam.

«Kenntnisse und eine Kletterausrüstung sind notwendig, wenn man diese Route machen möchte. Schwindel und Höhenangst sind dagegen fehl am Platz. Diese Route verzeiht absolut keinen Fehler», so Maier. Zudem müsse man körperlich fit sein.



Schwindel und Höhenangst sind fehl am Platz. (Video: Peter Maier)

(del)