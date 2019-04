Viele der Passanten, die an der Promenade in Rorschach spazieren gehen, bleiben immer wieder am selben Ort stehen. Sie blicken zu den brütenden Schwänen in der Nähe der Badhütte hinunter und sind verwundert. Schon seit Jahren baut ein Schwanenpaar sein Nest immer am gleichen Ort – direkt am Ufer des Bodensees. Die Gefahr ist gross, dass das Nest samt Eiern weggeschwemmt wird. So wie letztes Jahr, als der Nachwuchs der Schwäne durch einen Sturm weggespült wurde.

«Man kann nur hoffen, dass sie dieses Mal überleben», sagte eine 46-jährige Rorschacherin am Dienstag gegenüber 20 Minuten. «Die Schwäne sind nun schon einige Wochen hier. Ich schaue immer mal wieder, ob das Nest noch da ist.» Ein 34-jähriger Rorschacher, der die Tiere schon mehrfach beobachtet hat, fragt sich schlichtweg: «Sind die Schwäne eigentlich blöd?» Einige andere schütteln nur rätselnd den Kopf und wundern sich über das Verhalten der Vögel. «Sie sind schon ziemlich dumm», meint eine ältere Dame trocken.

Der Schwan verteidigt sein Nest vor einer zu nahe kommenden Ente. (Video: mwa)

Grosse Fangemeinde

2016 noch hatte das Schicksal der Schwäne die Gemüter landesweit bewegt. Auf Facebook hatte sich eine Fangemeinde gebildet, die dafür sorgte, dass der Wildhüter das bedrohte Nest mit Sandsäcken sicherte. «Diese Aktion dient vor allem dazu, die Gemüter zu beruhigen», meinte Wildhüter Mirko Calderara damals. Gegen ein Hochwasser nütze das herzlich wenig. Er war ohnehin der Meinung, man brauche nicht einzugreifen und müsse die Schwanenfamilie ihrem Schicksal überlassen.

Vermutlich handelt es sich immer wieder um dasselbe Paar, das an der ungünstigen Stelle brütet. Wie der Wildhüter in der Vergangenheit erklärte, suchen sich Schwäne immer wieder etwa denselben Brutplatz aus. Offenbar ist auch der Schwan ein Gewohnheitstier und besinnt sich auf Bekanntes.

Ob die Brut diesmal Erfolg haben wird, weiss man zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Dieses Jahr wäre der Verlust noch trauriger, da sich sieben und nicht nur zwei Eier im Nest befinden. Durch den auffälligen Standort und die grosse Aufmerksamkeit, die das Schwanennest bekommt, würde sich ein Verschwinden aber sicherlich schnell herumsprechen.

(mwa)