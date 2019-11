Ostschweizer Gastronomen sind verärgert. Grund dafür ist der Eiszauber. Oder besser gesagt die Organisatoren des Winteranlasses in St. Gallen. Zum zweiten Mal organisiert die Mediengruppe CH Media den Eiszauber mit Eisbahn, Eisfeld und einem Alp-Chalet im Kreuzbleiche-Park.

CH Media besitzt in der Ostschweiz das «Tagblatt», TVO und FM1. Dort läuft auch Werbung für den Anlass, der nächste Woche beginnt. Ein St. Galler Gastro-Unternehmer findet deutliche Worte: «Das ist einfach nicht fair. Die Spiesse sind nicht gleich lang.» Er beklagt, das Medium nütze seine Möglichkeiten aus, um den eigenen Event zu promoten. «Wenn ich so einen Anlass organisieren möchte, hätte ich keine Chance. Die Werbekosten wären viel zu hoch. Diese Ungerechtigkeit macht mich sauer.»

Konkurrenz für Gastronomen

Zudem gibt es beim Eiszauber auch Verpflegung. Es dürfe nicht sein, dass das Medienunternehmen die grosse Werbetrommel rühren und so den Gastronomen in der Innenstadt während zwei Monaten potenzielle Gäste abjagen könne, so der Unternehmer. Er selbst hat inzwischen reagiert. Seit letztem Jahr schaltet der Unternehmer keine Werbung mehr bei CH Media.

Pro und Contra

Er ist überzeugt, kein anderer Kollege aus der Branche könnte in diesem Rahmen Werbung machen wie das Medienunternehmen selbst. Regelmässig kommt in verschiedenen Medien Werbung. Diese ist nicht ganz günstig. Wie eine Auflistung des «Tagblatts» zeigt, kostet eine halbe Seite farbige Werbung 12'900 Franken pro Tag.

Laut dem Gastro-Unternehmer ist der Eiszauber Gesprächsthema in der Branche. Das bestätigt auch Gian Bazzi, der Präsident des Gewerbeverbandes der Stadt St. Gallen. Er sagt: «Unsere Mitglieder haben sich zum Teil beklagt. Etwa, dass durch den Eiszauber die Anbieter in der Innenstadt Einbussen erleiden.» Auch über den Organisator sei diskutiert worden. Gleichzeitig erinnert Bazzi daran: «Der Anlass bringt Leute nach St. Gallen. Davon können alle profitieren.» Bei der ersten Austragung wurden alleine 30'000 aktive Schlittschuhläufer verzeichnet.

Organisator schiesst zurück

Der Organisator versteht die Kritik der Gastronomen nicht. André Moesch, Leiter Events bei CH Media, sagt: «Klar nutzen wir unsere Möglichkeiten, um den Anlass zu promoten. Und ja, wir machen relativ viel Werbung für den Eiszauber.» Es habe Gespräche gegeben mit Vertretern aus der Gastronomie-Branche für eine Zusammenarbeit. Das Interesse hielt sich laut Moesch in Grenzen.

Jede Branche habe ihre Vorteile, meint er weiter. «Wenn ein Gastro-Unternehmer den Anlass durchführen würde, dann wäre er uns gegenüber bei Themen wie Gastropersonal, Einkauf oder Logistik klar im Vorteil. So gleicht sich alles aus.»

Lärm im Quartier

Doch nicht nur Gastronomen sind sauer. Ferdi Spieler, der Präsident des Quartiervereins St. Otmar, sagt: «Der Lärm besonders beim Auf- und Abbau belastet das Quartier.» Am schlimmsten sei aber, dass letztes Jahr teilweise Gehwege versperrt gewesen seien. Der Organisator hätte in Gesprächen gesagt, dieses Jahr passiere das nicht mehr.

Auch über den St. Galler Stadtmelder äussern Leute ihre Bedenken. In einem Eintrag heisst es, es sei ärgerlich, dass die Wege selbst für Fussgänger nicht mehr zugänglich seien. Zudem beklagt sich die Person, dass der beliebte Platz während Monaten besetzt ist durch «Kommerz, Licht- und Umweltverschmutzung sowie Lärmbelästigungen». Abschliessend hofft er, dass der Anlass nächstes Jahr nicht mehr stattfindet, zumindest nicht an diesem Ort.

