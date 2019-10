«Dieser Mann ist eine Schande für den Titel»

Der Verein Fremdplatziert beantragt in einem Brief dem 2005 verstorbenen Psychiater Roland Kuhn die Ehrenbürgerschaft abzuerkennen. Dies, nach Erkenntnissen über die Medikamententests des Psychiaters in der Psychiatrischen Klinik Münsterlingen TG. Der Arzt hat laut dem Forschungsbericht an mindestens 3000 Patienten Medikamente getestet. Das Forschungsteam fand insgesamt Beweise für 67 Substanzen, die in Münsterlingen getestet wurden. Mit dem Brief will der Verein Fremdplatziert, eine Interessenorganisation von Opfern administrativer Zwangsmassnahmen, dafür sorgen, dass die Opfer vom Arzt eine kleine Genugtuung bekommen.

Titel nie verdient

Der Präsident des Vereins Robert Blaser sagt: «Kuhn ist eine Schande für den Titel der Ehrenbürgerschaft. Die Ehrenbürgerschaft zu entziehen, gehört zur Rehabilitierung seiner Opfer.» Der Arzt habe diesen Titel nie verdient, denn er habe sich auf Kosten der Opfer bereichert.



Der Gemeindepräsident von Münsterlingen René Walther bestätigt gegenüber Keystone-SDA einen Bericht des «Sonntagsblick», dass die Gemeinde den Brief erhalten hat. Zu dieser Forderung gebe es im Moment verschiedene Fragen, sagte Walther. «Uns ist beispielsweise nicht einmal bekannt, dass es diese Ehrenbürgerschaft gibt.» Roland Kuhn soll die Auszeichnung 1993 in Scherzingen erhalten haben, wo er bis zu seinem Tod 2005 wohnte. Seit 1994 ist Scherzingen keine eigene Gemeinde mehr, sondern ein Ortsteil von Münsterlingen. Für Ehrenbürgschaften sei die Gemeindeversammlung zuständig, erklärte der Gemeindepräsident.

Weitere Abklärungen nötig

Ob eine Aberkennung überhaupt möglich sei, müsse geprüft werden, so Walther weiter. Man werde nun die offenen Punkte klären und danach dem Verein antworten, kündigte er an.

Robert Blaser schätzt die Chancen gut ein, dass Münsterlingen der Forderung des Vereins nachkommt. Er sieht keine Gründe, warum das nicht passieren sollte.

(mig/sda)