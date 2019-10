«Dieses Verhalten ist unnötig und asozial»

«Die langhaarige, blonde Fahrerin dieses Wagens wird gebeten, ihre Zigarettenkippen nicht aus dem offenen Fenster zu werfen», heisst es in einem Post, den ein Leser-Reporter kürzlich in einer regionalen Facebook-Gruppe veröffentlichte. Laut dem Mann hat sich der Vorfall vergangenen Samstag gegen 10.40 Uhr in Horn TG beim Bahnübergang Richtung Tübach abgespielt.

Umfrage Rauchen Sie im Auto? Nein, das finde ich auch als Raucher eklig.

Ja, aber die Zigarette wird im Auto entsorgt.

Ja, und den Stummel werfe ich aus dem Auto.

Ich bin Nichtraucher.

«Die Fensterscheibe war unten. Die Fahrerin rauchte aus dem offenen Fenster, dann schnipste sie den Zigarettenstummel weg, fuhr sich durch die Haare und fuhr weiter», schilder der Leser-Reporter die Szene. Danach sei er dem Wagen gefolgt, weil er ohnehin in die gleiche Richtung musste. So habe er wenig später beobachten können, wie der Beifahrer ebenfalls aus dem Fenster rauchte und den Zigarettenstummel offenbar auf die gleiche Weise entsorgte.

Kein Verständnis

Für den 49-Jährigen ist klar: «So den Abfall zu entsorgen, ist absolut unnötig und asozial.» Er sehe auch schlicht das Problem nicht, den Stummel im Auto zu entsorgen. Wenn man im Auto rauche, stinke es dort ja ohnehin. «Ich werfe meine Plastikflasche, nach dem ich ausgetrunken habe, ja auch nicht aus dem Fenster.»

Er habe gehofft, dass die Betroffene den Facebook-Post sieht und sich angesprochen fühlt und ihr Handeln für die Zukunft überdenkt. Und wenn nicht sie, dann wenigstens andere, die ebenfalls ihre Kippen oder anderen Abfall aus dem Fenster werfen und so die Natur verschandeln. Inzwischen wurde der Post gelöscht.

Rauchen im Auto ist erlaubt, aber...

Laut Michael Roth, Sprecher der Kantonspolizei Thurgau, ist Rauchen am Steuer nicht per se verboten. Entscheidend ist, ob man dabei abgelenkt ist oder die Tätigkeit die Bedienung des Fahrzeuges erschwert. «Wer ein Fahrzeug lenkt, muss seine Aufmerksamkeit stets auf den Verkehr beziehungsweise die Strasse richten und jederzeit reagieren können, wenn etwas passiert», so Roth.

Verstösse wegen Ablenkung werden bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Fahrer durch Rauchen, Essen oder Trinken, das Musikaufdrehen oder durch das Frisurrichten im Spiegel abgelenkt ist.

Das Wegwerfen einer Zigarette, egal ob aus dem Auto oder sonst wo, wird im Kanton Thurgau mit einer Busse von 50 Franken bestraft.

(taw)