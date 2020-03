«Egal ob es stürmt oder schneit, wir müssen raus»

Die Schneeräumung auf dem Streckennetz der Rhätischen Bahn (RhB) sei eine stressige und gefährliche Arbeit. Innert kürzester Zeit müssten die Mitarbeiter des Bahndienstes schwierige Entscheidungen treffen, heisst es in einem Blog der rhätischen Bahn.

Das 384 Kilometer lange Streckennetz muss im Winter für einen reibungslosen Bahnverkehr regelmässig von Schnee frei geräumt werden. «Dieser Winter war milder und schneeärmer als auch schon. Dennoch gab es bisher 59 grosse Schneeräumungen», so Yvonne Dünser, Mediensprecherin der RhB zu 20 Minuten.

«Egal ob es stürmt, man muss immer raus»

Ferngesteuerte Lawinensprengungen

«Die Vorbereitung eines Arbeitstags beginnt für die Angestellten des Bahndienstes bereits am Vortag. Der erwartete Schneefall wird in Zusammenarbeit mit Partnern kontrolliert und dann die Mitarbeiter für die Nacht beziehungsweise den Tag eingeteilt», erklärt Dünser.

Die Schneeräumung geschehe in verschiedenen Stufen. Nebst den Gleisen werden morgens gegen drei Uhr auch die Bahnhöfe geräumt und gesalzen. Ab vier Uhr kümmern sich Mitarbeiter um die verschneiten Gleise. «Bei viel Schnee ist Arbeitsbeginn bereits um zwar Uhr», so Dünser, sonst sei bis Betriebsbeginn nicht alles bereit. Zwei Mitarbeiter stossen respektive ziehen bei der Schneeräumung den Spurpflug und den Schienentraktor. So räumt der Spurflug den Schnee neben und auf den Gleisen. Die Hügel, die im Anschluss neben den Gleisen entstehen, werden mit einer Schneeschleuder beseitigt.

Teilweise müssen aufgrund Lawinengefahr Bahnstrecken gesperrt werden. Dies komme jedoch selten vor. In einem solchen Fall würden notwendige Sprengungen vorgenommen. Je nach Bezirk seien Sprengmasten montiert. Diese liessen sich mittels Fernzündungen auslösen. «Wo keine Sprengmasten montiert sind, wird die Lawine mit dem Helikopter mittels Sprengsatz ausgelöst», sagt Dünser. Nach einer Sprengung tätige ein Schienentraktor eine Kontrollfahrt, bevor die Strecke freigegeben werde.



So wurde der Schnee in den 1930er-Jahren geräumt.

Gefährliche Einsätze

«Die Sicherheit unserer Mitarbeiter und Fahrgäste hat oberste Priorität», so die Sprecherin. Die Schneeräumung geschehe oft unter ausserordentlichen Wetterbedingungen. «Man muss bei jedem Wetter raus, auch wenn es stürmt», so Dünser. Das Ziel sei es, die Strecken stets für den Zugverkehr offen zu halten. Dünser sagt: «Wir bekommen oft zu hören: Andere Bahnen würden da schon lange nicht mehr fahren.» Die Gebirgsbahn habe aber eine über 130-jährige Erfahrung und von dieser Erfahrung könne man profitieren.

In den sechs Bahnbezirken wird bei der Schneeräumung überall nach ähnlichem Prinzip vorgegangen. Besonders herausfordernd ist die Räumung laut Dünser in der Region Bernina zwischen zwischen Pontresina und Poschiavo. «Der Streckenabschnitt bei Bernina liegt beim höchsten Punkt 2’253 Meter über Meer. Die Witterungsbedingungen dort sind teils so extrem, dass wir zusätzliche Fahrzeuge für die Räumung brauchen.»

