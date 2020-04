«Ein Kind ist jetzt sehr traurig»

«Es lag dort ganz allein. Weit und breit war niemand zu sehen», berichtet der Leser-Reporter und Thurbo-Lokführer. Der Mann war am späten Samstagabend kurz nach 22 Uhr auf dem Weg zu seinem Zug. Da sah er auf dem Perron Gleis 3 am Bahnhof Kreuzlingen das Kinderspielzeug aus Holz. Für ihn sieht es so aus, als wäre es eine kleine Schildkröte.



«Das Spielzeug ist sicherlich unbemerkt verloren gegangen. Ein Kind ist jetzt wohl sehr traurig», so der Lokführer. Aus diesem Grund habe er die Schildkröte an sich genommen. «Mit der Veröffentlichung eines Artikels wird vielleicht der Besitzer des verloren gegangen Kinderspielzeug darauf aufmerksam.»

Der Lokführer würde das Spielzeug im Kundenservice-Center von Thurbo AG in Kreuzlingen im Park 31 abgeben. Dort könne der Besitzer die Schildkröte dann abholen.

Goldring gefunden

Im Februar hat ein SBB-Mitarbeiter bei Reparaturarbeiten an einem Zug in Luzern einen speziellen Fund gemacht. Bei der Demontage von Sitzen der ersten Klasse kam ein Goldring zum Vorschein. «Der Ring war zuunterst im Sitzgestell zwischen zwei Sitzen eingeklemmt», sagte der Finder gegenüber 20 Minuten.

Der Zug, in dem der Ring gefunden wurde, ist seit 2004 bei der SBB im Einsatz und überall in der Schweiz als Regionalzug unterwegs. «Der Ring war wohl schon sehr lange zwischen den Sitzen und könnte von überallher kommen», vermutete der SBB-Mitarbeiter.

