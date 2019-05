«Ich finde, so etwas darf einfach nicht passieren», sagt Dagmar S.* Sie bezieht sich dabei auf einen Fall, der sich am 30. April beim Spar Express in Kreuzlingen TG abgespielt haben soll. Vormittags entdeckte S. einen Hund vor dem Tankstellen-Shop. «Er war unglaublich lieb. Man hat sofort gemerkt, dass er ein tolles Wesen hat», erzählt sie. Eine Verkäuferin der Tankstelle habe ihr gesagt, dass der Hund schon seit rund zwei Stunden da sei. «Ich entschloss mich, ihm eine Decke zu bringen und einen Facebook-Beitrag zu verfassen, um das Herrchen zu finden.»

Umfrage Finden Sie es okay, Tiere aus erzieherischen Gründen zu hauen? Nein, das geht gar nicht.

Hie und da ein Klaps schadet dem Tier nicht.

Ja, man soll die Tiere nicht vermenschlichen.

Monika R.*aus Kreuzlingen, eine aktive Tierschützerin, entschied, nachdem sie den Beitrag gesehen hatte, dem Hund zu helfen. Doch kurz nach der Ankunft bei der Tankstelle kam der Schock: «Während ich mich bei der Verkäuferin über den Hund informierte, fuhr auf einmal ein schwarzes Auto mit hohem Tempo bei der Tankstelle vor», erzählt sie. Ein Mann sei ausgestiegen, habe den Hund gepackt und ihn am Halsband nach oben gezogen und ihn wiederholt ins Gesicht geschlagen und schliesslich ins Auto geworfen. «Er hat seine ganze Wut an dem Hund ausgelassen», so R. Sofort sei sie dazwischengegangen und habe versucht, den Hundebesitzer zu stoppen: «Wir haben uns gegenseitig angeschrien.» Ihrer Meinung nach ist dieses Verhalten ein absolutes No-go. «Es gibt überhaupt keinen Grund, ein Tier so zu schlagen», sagt auch Dagmar S. Eine Tankstellen-Mitarbeiterin bestätigt den Vorfall: «Ich war einfach nur geschockt.»

Eventuelle Massnahmen durch das Veterinäramt

R. meldete das Ereignis schliesslich der Polizei. «Es werden derzeit Abklärungen zum Halter und zum Sachverhalt gemacht», sagt Mario Christen, Sprecher der Kantonspolizei Thurgau. Generell rät er: «Wenn man Vorfälle von Tiermissbrauch beobachtet, sollte man einen Anruf bei der 117 machen.» So könne die Polizei sehen, ob eine Patrouille in der Nähe ist, und diese vorbeischicken.

Die Polizei riet R. dazu, den Vorfall beim Veterinäramt zu melden. Dieses bestätigt den Eingang einer Meldung: «Die nötigen Massnahmen werden getroffen.» Was genau unternommen wird, müsse anhand des Schweregrads des jeweiligen Falls sowie an der Vorgeschichte des betroffenen Tierhalters beziehungsweise der betroffenen Tierhaltung entschieden werden. In der Regel erfolge eine Kontrolle der Tierhaltung durch Mitarbeiter des Veterinäramts. Gegebenenfalls werde zusätzlich eine strafrechtliche Verzeigung veranlasst, so das Veterinäramt.

Diskussionen auf Facebook übertrieben und eine Hetze

Der Hundebesitzer* selbst nimmt gegenüber 20 Minuten ebenfalls Stellung zum Vorfall: «Ich habe mir grosse Sorgen gemacht, als mir der Hund entlief, und ihn mehrere Stunden gesucht.» Als er ihn wiedergefunden habe, habe er ihn als erzieherische Massnahme und zur Bestrafung gehauen. «Ich war so aufgewühlt und habe ihn etwa dreimal mit der Hand auf die Nase gehauen. Ich habe ihn aber bestimmt nicht verprügelt oder so», sagt der Besitzer. Er liebe Tiere. Die Diskussion auf Facebook bezeichnet er als übertrieben und Hetze.

Der Hund habe nun einen Tracker, damit er ihn immer gleich wiederfinde, sollte er erneut ausbüxen. Inzwischen sei ihm auch klar, dass es bessere Erziehungsmassnahmen als Gewalt gebe.

* Namen der Redaktion bekannt



(mwa)