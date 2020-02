«Er lehnte sich gefährlich weit aus dem Auto heraus»

Eine 30-jährige Leser-Reporterin aus Altstätten SG hat am Sonntag kurz nach 16 Uhr eine gefährliche Aktion auf der Autobahn A13 gesichtet. «Der Beifahrer hat sich für eine gute Minute weit aus dem Fenster gelehnt. Es hat schon sehr gefährlich ausgesehen», so die Leser-Reporterin. Der Mann habe Aufnahmen von einem anderen Auto gemacht, das direkt nebenan fuhr. Die Szene habe sich auf der Autobahn Richtung St. Gallen zwischen Kriessern und Widnau abgespielt.

Art. 60 Abs. 2 VRV

In und auf Motorfahrzeugen und ihren Anhängern dürfen nur so viele Personen mitgeführt werden, als Plätze bewilligt sind. Während der Fahrt müssen die bewilligten Plätze benützt werden; in Gesellschaftswagen (Anmerkung Redaktion: Züge oder Strassenbahnen) ist das kurzzeitige Verlassen des Sitzplatzes gestattet.



Art. 60 Abs. 5 VRV

Das Besteigen und Verlassen fahrender Motorfahrzeuge und Strassenbahnen ist untersagt, ebenso das Hinauslehnen.



Art. 60 Abs. 6 VRV

Führer und Mitfahrende dürfen keine Gegenstände zum Fahrzeug hinaushalten oder hinauswerfen, ausser bei Umzügen auf abgesperrten Strassen.

Für die Aufnahmen sei der Lenker des Autos, in dem der Fotograf sass, absichtlich auf der Überholspur gefahren, so die Leser-Reporterin. «Die ganze Sache sah ziemlich abgesprochen aus. Wie ein geplantes Fotoshooting», so die 30-Jährige. Auf Anfrage von 20 Minuten wollten sich der Fotograf und der Fahrer des fotografierten Autos nicht zur Situation äussern.

Fall für die Staatsanwaltschaft

Pascal Häderli, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen, sagt auf den Fall angesprochen: «Hier liegen mehrere Gesetzesverstosse vor.» Der Beifahrer sei nicht angeschnallt und beuge sich selbst sowie die Kamera weit aus dem fahrenden Auto heraus. Gegen dieses Verhalten spreche der Art. 60 der Verkehrsregelnverordnung. Betroffen sind die Absätze 2, 5 und 6 (siehe Infobox).

Bei einem solchen Fall übergibt die Polizei den Fotografen an die Staatsanwaltschaft, wenn er ermittelt werden kann. Auch für den Fahrer könne es je nach Kontext rechtliche Konsequenzen geben. «Doch was die genauen Folgen wären, können wir nur mit einem überlieferten Foto nicht sagen. Dafür müssten wir den genauen Hergang der Situation kennen», so Häderli.

Doch es gebe auch noch einen anderen Aspekt, als die gesetzlichen Grundlagen, der bei diesem Fall beachtet werden müsse. «Der Beifahrer gefährdet in erster Linie seine eigene Sicherheit, aber auch diejenige von anderen Verkehrsteilnehmern», so Häderli. Es bestehe die Gefahr, dass sich der unangeschnallte Fotograf aufgrund einer Vollbremsung oder eines möglichen Unfalls schwer verletzten könnte. Auch könne er aus dem Auto fallen und folglich einen Unfall verursachen. Und: Für weitere Verkehrsteilnehmer könne eine solche Ablenkung unglückliche Folgen haben.

Übliches Verhalten im Fancorso

Das Herauslehnen von Personen und Gegenständen aus fahrenden Autos komme im Kanton St. Gallen sehr selten vor, meint der Polizeisprecher. «Nach grossen Fussballspielen lehnen sich gerne mal Fussballfans aus den Fancorsos», so Häderli.

Das sei beispielsweise während der Fussball-WM 2018 vorgekommen. Damals seien rund ein Dutzend Meldungen bezüglich dem Herauslehnen bei der Kantonspolizei St. Gallen eingetroffen.

(gab)