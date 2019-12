«Jede Ritze war voller Rauch», sagt der Familienvater aus Bichwil SG. Das Haus seiner Familie ist am Mittwochmittag bei einem Brand schwer beschädigt worden. Als das Feuer ausbrach, war er mit seiner Frau und einem der drei Söhne bei seinem Bruder, der gleich gegenüber wohnt, zu Besuch. Er sagt: «Meine Frau ging rüber in unseren Keller, um etwas zu holen. Dann bemerkte sie den Rauch.» Kurz darauf seien die Fensterscheiben geborsten und es habe zu brennen begonnen.

Sein Bruder sagt: «In diesem Moment war alles sehr hektisch. Viele haben nicht gewusst, was sie machen sollen. Ich habe geistesgegenwärtig das Auto wegparkiert.» Andere hätten versucht, den Brand mit Gartenschläuchen zu löschen und die Feuerwehr alarmiert.

Erster Stock komplett zerstört

Um den Brand zu löschen, musste die Feuerwehr einen Teil der Fassade und das Dach aufreissen. Der Familienvater sagt: «Im ersten Stock ist alles vollständig zerstört. Die Küche, das Wohnzimmer, ein Büro und den Eingangsbereich gibt es nicht mehr.» Aller Kunststoff sei geschmolzen.

Auch in den beiden oberen Stockwerken sei alles schwarz, so der Familienvater. Zwar habe der Betonboden das Feuer abhalten können, dafür sei der Rauch durch die Wände nach oben gedrungen. «Wir hatten Glück im Unglück. In den oberen beiden Etagen ist alles aus Holz. Wenn es dort auch gebrannt hätte, wäre der Schaden noch viel grösser.» Dennoch meint der Familienvater: «Es geht uns emotional sehr schlecht.»

Hunderttausende Franken Schaden

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Das sei für die Familie denn auch das Wichtigste. Zudem seien die beiden Katzen verschont worden, ebenso die Schreinerei im Erdgeschoss. Auch so sei der Schaden sehr, sehr gross. Die Kantonspolizei St. Gallen schätzt ihn auf mehrere hunderttausend Franken.

Die Wohnung ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Die Familie kommt bei einem weiteren Bruder des Familienvaters unter. Was den Brand auslöste, ist zur Zeit noch nicht klar. Die Untersuchungen dazu sind noch im Gange.

