«Es ist nicht korrekt, was die Leute anstellen»

Der heisse Sommer zog nicht nur Badegäste, sondern auch Einbrecher an. Nun neigt sich die Badesaison dem Ende zu – diverse Badis haben seit dieser Woche geschlossen.

Am Bodensee etwa ereignete sich eine Reihe von Einbrüchen in Badis. Auch sonst waren im Kanton St. Gallen mehrmals Diebe in Schwimmbäder eingebrochen. Im Schwimmbad in Ebnat-Kappel kam es in diesem Jahr gleich zu drei Einbrüchen, während in Arbon in einer Nacht im Schwimmbad, im Ruderhaus des Seeclubs sowie ins Strandbad und -restaurant eingebrochen wurde.

Oftmals war dabei der Sachschaden um einiges höher als das erbeutete Diebesgut. So wurden etwa beim Einbruch in Arbon gerademal zwischen 30 und 40 Franken gestohlen, während der Sachschaden zwischen 4000 und 5000 Franken betrug, berichtet das «Tagblatt».

Umständliche Reparaturen

«Wir hatten vor zwei oder drei Jahren bereits Einbrüche erlebt. Solch massive Sachbeschädigungen lösen klar Betroffenheit aus. Es ist nicht korrekt, was die Leute mit den Räumlichkeiten anstellen», berichtet Walter Wüstiner, technischer Mitarbeiter der Gemeinde Goldach.

«Vor allem ist es mühsam im Betrieb», weiss Adrian Rüegg, Ratsschreiber der Gemeinde Ebnat-Kappel. Wenn Türen oder Einrichtungen kaputt seien, müssten diese ersetzt werden, was umständlich sei und die tägliche Arbeit der Mitarbeitenden sowie den Betrieb unterbreche. «Die Ungewissheit mag ein komisches Gefühl geben, was es vielleicht zu einer schwierigen Situation für die Angestellten macht.»

Um Einbrüche zukünftig zu vermeiden, würden sie vor allem mit der Polizei zusammenarbeiten, so Wüstiner weiter. «Wir lassen uns beraten, wie die Sicherheitsvorkehrungen umzusetzen und welche Anpassungen zu machen sind.»



Mehr Einbrüche als zuvor

Laut der Kantonspolizei St. Gallen ist es im Kanton in diesem Jahr zu 15 Einbrüchen in Badis gekommen, mehr als in anderen Jahren. Auch die Kantonspolizei Thurgau sagt, dass die diesjährige Zahl über dem Schnitt liege. Dies könne aber auch darauf zurückzuführen sein, dass mehrere Einbrüche hintereinander stattfanden.

«Wir vermuten, dass sich die Täterschaft auf Badis spezialisiert hat», sagt Hanspeter Krüsi, Sprecher der Kapo St. Gallen. Auch sein Thurgauer Kollege Michael Roth gibt an, dass ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen im Oberthurgau nicht auszuschliessen sei. «Wir sind daran, die Spuren auszuwerten. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es aber noch zu früh, um einen eindeutigen Zusammenhang zu bestätigen.»



