«Es klingt, als würde ein junger Hund gequält»

«Die Rolltreppe quietscht während dem Betrieb Tag und Nacht», beschwert sich jemand am Montag via Stadtmelder. Es klinge, als sei ein Mensch in Bedrängnis oder würde ein junger Hund gequält.

«Lautstärke und Tonlage sind schlafstörend», so der Anwohner. Nicht zuletzt im Zusammenhang mit der stark frequentierten Ausgangstüre eines Nachtclubs in der Unterführung. Damit einher gehe eine rege Benutzung der Rolltreppe. Der Club sei nämlich teilweise bis morgens um fünf Uhr geöffnet.

Läuft wieder wie geschmiert

20 Minuten hat sich am Dienstag selbst ein Bild vor Ort gemacht. Und tatsächlich ist das Quietschen deutlich hörbar. Allerdings gibt es für die Anwohner auch gleich eine gute Nachricht. Direkt am Dienstagmorgen hat sich die Stadt nämlich des Problems angenommen und die Rolltreppe geölt. Sie läuft nun wieder wie geschmiert – und vor allem leise.

(gab)