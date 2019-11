«Es passiert schnell, dass man jemanden übersieht»

Ein 69-jähriger Lenker fuhr am Dienstag kurz nach 18 Uhr mit seinem Auto von Konstanz Richtung Hertler-Kreisel. Gemäss den Abklärungen der Kantonspolizei Thurgau übersah er dabei den 32-jährigen Fussgänger, der die Strasse auf dem Fussgängerstreifen in Richtung Bahnhof überqueren wollte. Der Mann wurde vom Auto erfasst, prallte auf die Frontscheibe und stürzte zu Boden.

Andy Theler im Interview (Video: BRK News)

Höchste Vorsicht geboten

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde das schwer verletzte Unfallopfer von der Rega ins Spital geflogen. Der Autofahrer wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 5000 Franken.

Der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau sicherte die Spuren am Unfallort. Während der Unfallaufnahme und der Versorgung der Verletzten war die Konstanzerstrasse während rund drei Stunden gesperrt. Die Feuerwehr Tägerwilen leitete den Verkehr um.

Laut Mediensprecher Andy Theler ist in dieser Jahreszeit höchste Vorsicht geboten: «Als Autofahrer muss man immer damit rechnen, dass jemand die Strasse auch überraschend überkehrt. Gerade bei stark frequentierten Orten.» Und gerade wenn es dunkel sei und sogar noch regnet, sei besondere Vorsicht geboten. «Es ist so schnell passiert, dass man etwas oder jemanden übersieht», so Theler.

(del)