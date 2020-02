«Es sind Kinder heulend aus der Halle geflüchtet»

«Eine solche Lautstärke ist in einer Indoor-Halle unzumutbar. Es ist verantwortungslos und viele Besucher haben sich geärgert», schildert ein empörter Leser-Reporter. Der 31-Jährige habe am Samstag mit seinen zwei Töchtern im Indoor-Spielpark Bambolino in der Shopping Arena St. Gallen einen schönen Nachmittag verbringen wollen. Doch es kam anders. Grund dafür

sei die sogenannte Bambolino-Fasnacht gewesen mit Live-Auftritten von zwei Guggenmusiken.



«Mit einer Packung Ohropax wäre ich schon zufrieden gewesen, doch es wurde niemanden ein Hörschutz angeboten», so der Leser-Reporter. Der 31-Jährige gehe regelmässig mit seinen Kindern in den Spielpark. Sie seien auch stets zufrieden, doch die Guggenmusik im Innenbereich sei einfach zu viel gewesen.

Chaos innert kurzer Zeit

«Mehrere heulende Kinder haben die Spielhalle fluchtartig verlassen. Es war ein Chaos», schildert der Vater. Für den Schutz seiner Kinder habe auch er den Spielbereich verlassen müssen. Doch auch im Aussenbereich habe man die laute Musik deutlich gehört. «Ich habe nichts gegen Guggenmusik. Wir gehen jedes Jahr gerne an die Fasnacht. Aber die Lautstärke war in diesem Fall nicht angebracht.»

Anders sieht es ein Gugger, der am Samstag vor Ort war. «Die Kinder hatten Freude und mit uns mitgetanzt», so Nicolas Steiner, Mediensprecher der Vereinigten Guggen St. Gallen und Musikalischer Leiter der Tüüfner Südwörscht. Die Räumlichkeiten seien mit Teppichen und schalldämmenden Materialien ausgestattet gewesen. «Zudem haben wir die Guggen angewiesen in einer kindgerechten Lautstärke zu spielen», so Steiner. Die Belastung für Besucher sei zu keinem Zeitpunkt hörgefährdend gewesen. Man habe sich laut Steiner an die Schallschutzbestimmungen gehalten.

Ronny Spitzli, Geschäftsführer des Bambolino, äussert sich schriftlich zum Fall: «Leider kann man es in der heutigen Zeit nie allen recht machen.» Der Leser-Reporter könne sich bei ihm melden. Man werde die Eintritte rückerstatten.

So schützt man sein Gehör richtig

Die Suva informierte kürzlich in einer Medienmitteilung darüber, wie man sein Gehör an der Fasnacht schützen könne. «Bei Auftritten von Guggenmusik-Formationen in geschlossenen Räumen können grosse Lärmbelastungen entstehen. Da werden Werte bis zu 105 Dezibel erreicht – das ist lauter als in Nachtclubs erlaubt», heisst es in der Mitteilung. Bei solchen Schallpegeln empfehle man ab 30 Minuten das Tragen eines Gehörschutzes.

Seit Mitte 2019 gelten zudem neue Bestimmungen des Bundes zu Grenzwerten von nicht elektronisch verstärkter Musik in Räumen: Ist die Musik lauter als 93 Dezibel, das ist bei Guggenmusik immer der Fall, müssen die Veranstalter mit Plakaten auf die Lärmbelastung hinweisen und allen Besuchenden einen Gehörschutz gratis abgeben.

(gab)