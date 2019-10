Das Spiel zwischen USV Eschen/Mauren und dem AS Scintilla aus Arbon endete am Freitag im Liechtensteiner Sportpark Eschen/Mauren in einem Spielabbruch. Spieler und Fans gingen aufeinander los. Auslöser war offenbar, dass der Torhüter der Gastmannschaft das Spiel verzögert hatte.

Kurz vor Schluss führte die Mannschaft aus Arbon mit 0:2. Dem Heimteam gelang dann der Anschlusstreffer zum 1:2. Darauf wollte der Torhüter den Ball nicht hergeben. Aus einer danach entstehenden Rangelei wurde rasch eine Schlägerei. Die Tumulte dauerten rund eine Viertelstunde.

Präsident nimmt Stellung

Arafat Ibraimi, Präsident der AS Scintilla, ist nun sauer, was über seinen Verein erzählt wird. Zuschauer berichteten, dass die Arbonerer Spieler «hemmungslos» auf die Gegner einprügelten. Ibraimi sagt gegenüber dem «St. Galler Tagblatt», dass sein Torhüter bei der Spielverzögerung einen heftigen Schlag kassiert und sich daraufhin gewehrt habe. Seine Jungs hätten also den Zoff nicht angefangen.

Ibraimi war vor Ort und rannte bei der Schlägerei selbst auch aufs Spielfeld. «Es war schlimm. Ich hatte Angst um meine Jungs», meint der Präsident. Er bestätigt aber auch, dass seine Mannschaft auf dem Platz für «eine gewisse Härte» bekannt sei. Das zeigt auch ein Blick auf die Wertung der Strafpunkte für die gelben und roten Karten: Keine andere Mannschaft in der 4. Liga in der Ostschweiz hat so viele Strafpunkte auf dem Konto wie AS Scintilla.

Hohe Wellen geschlagen

Die Mannschaft ist in der Tat in der regionalen Fussballszene bekannt. Ein Leser von 20 Minuten schreibt: «Der Name AS Scintilla ist kein Unbekannter in der Region.» Viele andere Leser verurteilen die Gewaltszenen von Eschen. Einer stellt etwa fest, wie traurig es sei, wenn erwachsene Hobbykicker nur noch rot sehen und aufeinander losgehen. Es bleibt aber auch eine gewisse Ratlosigkeit: «Solche Gewaltausbrüche kann und will ich nicht verstehen», meint ein Leser.

Andere nehmen die Vereine und den Verband in die Pflicht. «Es müsste endlich ein Aufstand der Vereine geben. Der Verband muss bei fehlbaren Spielern, Vereinen und Funktionären härter durchgreifen», sagt ein Leser. Zudem fordern viele lange Sperren für die involvierten Spieler und hohe Bussen für die prügelnden Vereine.

Der Ostschweizer Fussballverband hat bis am Dienstagmorgen noch kein Urteil gefällt. Eine Untersuchung wurde kurz nach dem Spielabbruch eingeleitet. Eine Möglichkeit ist gemäss dem Verband, die fehlbare Mannschaft oder Mannschaften vorläufig zu sperren, bis die Ereignisse definitiv aufgeklärt sind.



