«Frau erlaubte, letztes Mal vor Therapie zu trinken»

Auf einem Feldweg in Schaan (FL) spielte sich am 8. Juni ein Ehedrama ab. Dabei hat ein heute 30-Jähriger derart heftig auf seine Ehefrau eingeschlagen, dass sie eine Lähmung davontrug und bis heute nicht sprechen kann. Ob sich die 26-Jährige je davon erholen wird, ist unklar.

«Wir waren bei Bekannten auf Besuch», führte der Beschuldigte am Mittwoch vor dem Kriminalgericht in Vaduz (FL) aus, wie das «Vaterland» schreibt. Er habe sich an jenem Tag für eine Alkohol-Entwöhnung angemeldet. Seine Frau sei stolz gewesen. «Meine Frau erlaubte mir, ein letztes Mal vor meiner Therapie Alkohol zu trinken.» Das wurde ausgenutzt mit Wein und Whiskey. Gegen zwei Uhr nachts hätten sie sich zu Fuss mit Baby und Hund auf den Heimweg gemacht.

Frau einfach liegen lassen

Dann sei es zum Streit gekommen. In der Folge sei er ausgerastet und habe begonnen, seine Frau zu schubsen. Dass er später auch mit der Faust zuschlug, daran könne er sich nicht erinnern. Irgendwann sei seine Frau einfach nicht mehr aufgestanden. Eine halbe Stunde später habe eine Velofahrerin angehalten und gefragt, was los sei, gab er vor Gericht an. Sie war es auch, die die Rettung alarmierte.

Laut einem gerichtsmedizinischen Gutachten lag die Körpertemperatur des Opfers zu diesem Zeitpunkt gerade noch bei 31 Grad. Man gehe deshalb davon aus, dass die Frau nicht eine halbe Stunde sondern mehrere Stunden bewusstlos in der Wiese lag. Die Staatsanwaltschaft geht deshalb davon aus, dass der Mann den Tod der Frau «bedingt vorsätzlich» in Kauf nahm, weshalb die Anklage auch auf versuchten Mord lautet.

Befragung via Handzeichen

Es sei ihm nicht bewusst gewesen, dass er seine Frau so schwer verletzt habe, zitiert das «Vaterland» den Beschuldigten. Sie habe zwar aus der Nase geblutet, er hielt das jedoch für normales Nasenbluten. Und trotz Erinnerungslücken könne er den Anblick seiner Frau in jener Nacht nicht vergessen: «Ich bringe die Bilder nicht mehr aus meinem Kopf.» In der Tatnacht wurden bei ihm ein Alkoholwert von 2,7 Promille gemessen. Der Gerichtspsychiater hält ihn für den Tatzeitpunkt dennoch für zurechnungsfähig. «Für das, was ich meiner Frau angetan habe, habe ich eine lebenslange Haftstrafe verdient», so der Mann.

Die Einvernahme seiner Frau fand in einer Reha-Klinik statt. Antworten konnte sie nur via Handzeichen mit Ja oder Nein. Gegen ihren Mann will sie nicht aussagen, sie könne sich auch nicht mehr an die Tatnacht erinnern. Über ihre Sachwalterin liess sie mitteilen, dass sie ein Schmerzensgeld in Höhe von 5000 Franken geltend machen will. Zudem wolle sie Kontakt zu ihrem Mann. Sie fragte denn danach, wann er aus dem Gefängnis entlassen werde.

Das Gericht will erst nach dem Anhören einer weiteren Zeugin ein Urteil fällen. Bis dahin bleibt der Beschuldigte in U-Haft.

