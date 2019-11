«Fünf Franken Eintritt für Erwachsene ist Abzocke»

Als Leser-Reporterin N.L.* am Sonntag mit ihrer Familie und den Grosseltern den Appenzellerpark in Herisau, einen Indoor-Spielplatz, besuchte, sorgten die Eintrittspreise für eine grosse Überraschung: «Wir vier Erwachsene mussten je fünf Franken Eintritt zahlen, obwohl wir die Spielgeräte doch gar nicht nutzen.» Bei der 29-Jährigen stösst das auf Unverständnis: «Es ist eine Frechheit, dass wir Erwachsenen auch Eintritt zahlen müssen, nur damit die Kinder spielen können.» Kinder im Alter ab zwei Jahren zahlen 17 Franken Eintritt. Sie sei nicht die Einzige gewesen, die sich aufgeregt habe. Als L.* vor Ort nachfragte, wieso Erwachsene Eintritt zahlen müssen, habe ihr zudem kein plausibler Grund genannt werden können.

Umfrage Findest du die Eintrittspreise für Erwachsene im Indoor-Spielplatz gerechtfertigt? Nein, schliesslich benutzen Erwachsene die Geräte nicht.

Ja klar.

Teilweise.

Weiss nicht.

Sie würde es ja noch verstehen, wenn Erwachsene für die fünf Franken wenigstens einen Konsumationsgutschein erhalten würden. «Aber so? Ich sehe den Sinn dahinter nicht, ausser, dass es pure Geldgeilheit und Abzocke des Betreibers ist. Familienfreundlich ist das bestimmt nicht.» Insgesamt habe sie für zwei Kinder und vier Erwachsene für drei Stunden fast 100 Franken gezahlt. «Eintritte, Getränke und Jetons für Spezialgeräte summieren sich schnell. Das Leben als Familie ist sonst schon genug teuer.» Eigentlich habe sie geplant gehabt, den Geburtstag ihres Sohnes dort zu feiern: «In Zukunft werden wir aber nicht mehr dorthin gehen.»

Rechtfertigung mit hoher Qualität

Peter Kern, Betreiber des Appenzellerparks, bestätigt, dass Erwachsene seit dem 1. Oktober 2019 fünf Franken Eintritt zahlen müssen. Dies sei allerdings bei einem Grossteil der Indoor-Spielplätze in der Schweiz der Fall, so Kern. Der Spielpark sei etwas teurer, habe dafür eine bessere Qualität und hohe Kapazitäten.

Für den Preis erhalte man schallisolierte Wände im Restaurant, ein Bistro mit fast 230 Sitzplätzen und guter Belüftung. Das Restaurant habe eine vier bis fünf Sterne Qualität. Der Preisaufschlag sei auch durch einen Ausbau erklärbar. «Die Preise stehen zudem auf unserer Webseite», fährt Kern fort. «Ich verstehe nicht, wieso man dann über den Preis reklamiert.»

Nicht überall zahlen Erwachsene Eintritt

Andere grosse Indoor-Spielplätze in der Ostschweiz, wie etwa das Fägnäscht in Rorschach oder das Bambolino in St. Gallen, sind für Erwachsene gratis.

Wie Ronny Spitzli, Geschäftsführer und Inhaber des Kinderspielparks Bambolino in der Shopping Arena, auf Anfrage sagt, stand hier die Einführung eines Erwachseneneintritts während der Konzeptphase vor der Eröffnung ebenfalls zur Diskussion. «Wir haben uns dagegen entschieden, weil erwachsene Begleitpersonen kein Geld dafür zahlen sollen, um auf ihre Kinder aufzupassen», so Spitzli. Wenn Eltern im Restaurant etwas konsumieren, würden sie da schon Geld ausgeben, da sei beiden Seiten quasi gedient.

*Name der Redaktion bekannt

(del)