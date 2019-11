«Für einen Mord engagiere ich keinen Rollstuhlfahrer»

Die Ex-Frau des Beschuldigten führte vor dem Bezirksgericht Arbon aus, wie sie von ihrem Mann im Schlafzimmer eingesperrt, als «Sauhure» beschimpft und geohrfeigt worden sei. «Er wollte mich sogar mit Ameisensäure übergiessen», so die Frau laut der «Thurgauer Zeitung». Das habe sie daraus geschlossen, dass er ihr per SMS gedroht habe, dass er extra für sie Putzmittel kaufen wolle. Ihr sei klar gewesen, dass er damit Ameisensäure meint, denn das hätten sie zum Putzen verwendet.

Im Treppenhaus seiner Ex-Frau soll er ein Nacktbild von ihr aufgehängt haben, so ein weiterer Vorwurf. Es zeigt die 52-Jährige, wie sie mit gespreizten Beinen auf dem Rücken liegt. Der Beschuldigte bestritt das nicht. Er habe das Bild im Internet gefunden.

«Sie ruft mich manchmal an, wenn sie besoffen ist»

Vor zwei Jahren habe er zudem versucht, den neuen Lebenspartner seiner Ex umbringen zu lassen. Eine Drittperson sollte ihm in Serbien eine Waffe besorgen, in der Schweiz kam diese allerdings nie an. Stattdessen wurde der Beschuldigte verhaftet und kam in U-Haft. Kaum war er draussen, heckte er einen neuen Mordplan aus, so die Anklage. Er soll einen Kollegen, der eine Waffensammlung besitzt und Mitglied im Polizeischützenverein ist 10'000 Franken geboten haben, wenn er den Lebenspartner seiner Ex erschiesst.

Der Beschuldigte bestritt dies vor Gericht. «Mein Kollege sitzt im Rollstuhl und leidet an einem Tremor. Glauben Sie wirklich, ich würde so jemanden zu einem Mord anstiften?», wird er von der «Thurgauer Zeitung» zitiert.

Seiner Ex wirft er vor, spiel- und alkoholsüchtig zu sein. Er habe sie nie geschlagen, aber selber Tritte kassiert. Aktuell habe er keine Probleme mit ihr. Sie würden sogar in Kontakt stehen. «Sie ruft mich manchmal an, wenn sie besoffen ist. Manchmal treffen wir uns auch. Einmal hatten wir Sex.»

Das Urteil wird schriftlich bekanntgegeben.

