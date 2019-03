«Wegen denen verbrühte ich Arme und Beine»

«Nur mit Mühe und Not kam ich mit meinem Rad da wieder raus», sagt Leser-Reporter D. Z.* zu 20 Minuten. Der 49-Jährige hatte sich gerade an der Rudi-Rüssel-Tankstelle in Trübbach SG einen Kaffee geholt, als das Unglück passierte: «Ich bin langsam vorgefahren, auf einmal gab es einen heftigen Ruck und ich befand mich mit dem Auto gefühlt einen halben Meter tief im Boden.»

Obendrein habe er seinen heissen Kaffee über Arme und Beine verschüttet und sich verbrüht. «Es dauerte mehrere Minuten, bis ich mich aus meiner Lage befreien konnte», so D. Z. Erst beim Aussteigen sei ihm aufgefallen, dass er in einen Schacht ohne Deckel gefahren war. Z. ist sauer: «Wer macht denn so einen Mist? Ein Fussgänger hätte auch in das Loch hineinfallen und sich schlimm verletzen können.» Daraufhin rief der 49-Jähriger die Polizei.

Schwächliche Täter

Von den Beamten erfuhr Z., dass sich zwei maskierte Jugendliche an dem Schachtdeckel zu schaffen gemacht hatten. «Laut Zeugenaussage kamen die Maskierten um 5.37 Uhr, der Buschauffeur hatte sie auch gesehen. Hätte einer von denen den Deckel nicht wieder drauf tun können?», fragt er sich. Nebst dem schlechten Start in den Morgen muss Z. am Montag auch seine Garage aufsuchen: «Ich weiss noch nicht, wie gross der Schaden an meinem Fahrzeug ist. Eventuell gab es einen Achsenbruch.»

Bei der Kantonspolizei St. Gallen bestätigt man den Sachverhalt. Laut Mediensprecher Hanspeter Krüsi, benutzten die jugendlichen Täter den Deckel als Einbruchswerkzeug: «Nach ersten Erkenntnissen gehen wir davon aus, dass die Täter den Schachtdeckel heraushoben und gegen die Scheibe eines Kiosks warfen.» Besonders stark sind die beiden offenbar nicht, denn die Scheibe zerbast nicht. «Gemäss Zeugenaussagen verschwanden die beiden, bevor sie in den Kiosk einsteigen konnten», so Krüsi.

*Name der Redaktion bekannt

(juu)