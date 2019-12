«Fussgänger laufen wie Hirnamputierte herum»

«Fussgänger haben keinen Freibrief am Fussgängerstreifen», ärgert sich ein User in einer lokalen Ostschweizer Facebookgruppe. Dort macht er seinem Ärger über Fussgänger Luft, die ohne Kontrollblick den Zebrastreifen überqueren. Vor allem im Winter sei dies problematisch, wenn Passanten bei Dunkelheit dunkle Kleidung tragen würden. Zudem gingen Fussgänger davon aus, dass sie unter allen Umständen Vortritt hätten, komme was da wolle.

Umfrage Warten Sie am Fussgängerstreifen, bis ein Auto abbremst oder verlangsamt, oder laufen Sie einfach drüber? Ich warte immer. Einfach laufen ist zu gefährlich.

Ich laufe. Als Fussgänger habe ich Vortritt.

Autofahrer müssen einfach aufmerksamer sein.

Das Handy ist schuld. Bei Fussgängern und Lenkern.

Im Strassenverkehrsgesetz werden im «3. Abschnitt: Regeln für den übrigen Verkehr» die geltenden Regeln für Fussgänger ausgeführt:



Art. 49, Fussgänger:

1 Fussgänger müssen die Trottoirs benützen. Wo solche fehlen, haben sie am Strassenrand und, wenn besondere Gefahren es erfordern, hintereinander zu gehen. Wenn nicht besondere Umstände entgegenstehen, haben sie sich an den linken Strassenrand zu halten, namentlich ausserorts in der Nacht.



2 Die Fussgänger haben die Fahrbahn vorsichtig und auf dem kürzesten Weg zu überschreiten, nach Möglichkeit auf einem Fussgängerstreifen. Sie haben den Vortritt auf diesem Streifen, dürfen ihn aber nicht überraschend betreten.1

Genau das sei ihm nämlich erst kürzlich passiert: Ohne Blickkontakt zu suchen, habe jemand die Strasse überquert, in der Folge sei er als Autofahrer als «dummer Sauhund» bezeichnet worden. Ironisch meint er abschliessend: «Wir LKW- und Autofahrer können schliesslich ohne Probleme auf Kommando stehen bleiben!»

Breite Zustimmung in Kommentaren

Über 80 Mal wurde der Beitrag zwischenzeitlich kommentiert. Viele User schliessen sich in der Kommentarspalte der Meinung des Verfassers an. «Die tägliche Fahrt morgens 6.20 Uhr quer durch die Stadt zum Bahnhof ist ein wahrer Spiessrutenlauf», schreibt eine Userin. Eine andere teilt ein ähnliches Erlebnis: Eine Person am Handy sei schräg von der Seite über den Fussgängerstreifen gelaufen. «Er hat sich dann aufgeregt, dass ich abrupt bremsen musste und mich aufregte.»

Ein User meinte sogar: «Ich finde es eine Schweinerei, dass alle Fussgänger und Velofahrer das Gefühl haben, sie seien die Chefs auf der Strasse. Nicht schauen, sondern einfach laufen. Wir LKW- und Autofahrer müssen unterwegs unser Hirn einschalten und Fussgänger laufen wie Hirnamputierte herum.» Zum Schluss wird gar darüber diskutiert, ob nicht das Vortrittsrecht abgeschafft werden sollte.

Aufmerksamkeit beider Parteien ist wichtig

Michael Roth, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau, empfiehlt Fussgängern, sich sichtbar zu machen, zum Beispiel durch Kleidung mit reflektierenden Eigenschaften. «Grundsätzlich gilt, dass Fussgänger die Strasse erst überqueren sollten, wenn es klar ist, dass das Auto anhält. Auch wenn sich ein Passant auf dem Fussgängerstreifen befindet, sollte der Verkehr weiterhin beobachtet werden.» Autofahrer sollten ausserdem in der Nähe von Fussgängerstreifen ihr Tempo anpassen und Bremsbereitschaft erstellen.

Eine Gefahr bestehe zurzeit vor allem durch die frühe Dunkelheit. Er betont, dass die stetige Aufmerksamkeit von Fussgängern wie auch von Autofahrern wichtig ist. Zudem sollte man sich im Strassenverkehr nicht durch Handys oder dergleichen ablenken lassen.

