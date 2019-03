«Geruchsimmission ist nicht zu verharmlosen»

«In Güttingen stinkts», heisst es auf einem Flyer, der anonym im Dorf verteilt wurde. Weiter geht es mit: «Wir wollen den/die Verursacher ausfindig machen.» Zudem werden die Bewohner von Güttingen dazu aufgefordert, Protokoll über die Geruchswahrnehmungen auf einer Webseite zu führen, schreibt das «St. Galler Tagblatt». Dort können Anwohner das Datum, die Uhrzeit, die Wetterlage, den Wind und die Art des bissigen Geruchs eintragen. Die Beobachtungen sollen dann an das Thurgauer Amt für Umwelt übergeben werden.

Auf der Website heisst es weiter: «Unser gesunder Menschenverstand sagt uns, dass diese Geruchsimmissionen keinesfalls zu verharmlosen sind.»

Die Problematik ist bekannt: Bereits an der Gemeindeversammlung im Sommer 2017 klagten Einwohner über den Gestank und darüber, dass man deswegen die Fenster nicht öffnen könne. Im Protokoll der Gemeindeversammlung heisst es: «Eine Bewohnerin hat erwähnt, dass sie die Geruchsimmission hauptsächlich über Nacht und an den Wochenenden feststellt.» Ebenfalls wird eine Aussage eines anderen Bürger festgehalten: «Ich kann zwar keine gesundheitlichen Probleme feststellen, aber der Gestank ist einfach störend.» Damals wurde die Firma Bruag als möglicher Verursacher genannt. Sie produziert Cellon-Fassaden mitten im Dorf an der Bahnhofstrasse.

Diese Bedenken habe man ernst genommen, sagt Gemeindepräsident Urs Rutishauser zum «Tagblatt». Aufgrund der Reklamationen habe es im September und Oktober 2017 ausserordentliche Messungen gegeben. Was dabei herausgekommen sei, zeige eindeutig: «Alles in innerhalb der Toleranz. Nur in einem Punkt lag man ganz knapp drüber», so Rutishauser. Zudem habe die Analyse ganz klar gezeigt, dass nichts Giftiges oder Gesundheitsgefährdendes in der Luft liege.

Kamin wurde um einen Meter erhöht

Dass die Situation mit dem Industriebetrieb im Dorfzentrum «unglücklich» ist, sei ihm absolut klar. Die betroffene Firma sei allerdings schon seit zehn Jahren an ihrem Standort. Die Klagen aber, hätten erst vor zwei Jahren angefangen – zeitlich stimmt dies mit dem Bezug von vier neuen Mehrfamilienhäusern in Nachbarschaft der Firma überein.

Der Geschäftsführer der Bruag AG, Markus Brühwiler, sagt auf Anfrage der Zeitung, dass sein Unternehmen die Gesetze einhalte und äusserst kooperativ sei. Man stehe in ständigem Kontakt mit dem Amt für Umwelt. Aus diesem Grund habe man bereits den Kamin um einen Meter erhöht, damit die Abluft besser gestreut werde.

Weiter erklärt Brühwiler, dass man bei den letzten Messungen bei einem Prozent der Produktion einen Grenzwert leicht überschreite. «An diesem Problem arbeiten wir. Bis zum Sommer werden wir unseren Vorschlag zur Verbesserung beim Amt für Umwelt einreichen».

Bis jetzt sei aber nicht bewiesen, dass die Imissionen von seinem Betrieb stammen. Er selbst habe nie «öppis gschmöckt». Aber: «Die Bruag AG wird nun für alles verantwortlich gemacht, wenn es irgendwo stinkt.»

(20 Minuten)