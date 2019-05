«Geschlafen habe ich in Toiletten oder gar nicht»

Nach vier Tagen auf der Strasse und mit nichts anderem als ein paar Süssigkeiten, wurde der 15-Jährige A.H.* vergangenen Mittwoch in Frankfurt am Main aufgefunden. Bis dorthin war es allerdings eine lange Reise, denn der 15-Jährige wohnt eigentlich im österreichischen Götzis, direkt an der Schweizer Grenze.

A. sagte zu seinen Eltern, dass er nur kurz ins einige Kilometer entfernte Bregenz fahren wolle. Da er die Strecke schon zuvor oft mit seinem Bruder gefahren war, willigten diese ein. Doch als der Bub am Abend immer noch nicht zu Hause war,schlug die Familie Alarm. Denn A. ist kein gewöhnlicher 15-Jähriger: Der Bub ist stark entwicklungsverzögert und sehr schüchtern. Zudem kann er nur sehr schlecht lesen.

Falsches Gleis erwischt

Gegenüber «vol.at» erzählt A., dass er es tatsächlich bis Bregenz geschafft aber dann bei der Rückfahrt das falsche Gleis erwischt habe. So strandete der 15-Jährige am Abend im deutschen Engen, nahe der Schweizer Grenze. Dort hob er einige Euros von seinem Konto ab. Danach verlor sich die Spur, denn auch der Akku seines Handys war aufgebraucht.

Die Polizei ging davon aus, dass er mit dem Zug in Richtung Singen/Konstanz unterwegs war. Hunde nahmen zwar seine Spur am Bahnhof auf, verloren sie dann jedoch wieder. Unterdessen schaltete sich auch der Verein «Österreich findet euch» ein.

Von Chips und Schokolade gelebt

Am Dienstag darauf, also drei Tage später, erhielt die Familie die nächste Spur: A.s Bankkärtli wurde wieder benutzt. Und das im rund 500 Kilometer entfernten Frankfurt am Main. «Ich hatte schon ein bisschen Angst», sagt der 15-Jährige zu dem Newsportal. Am Mittwoch wurde A. schliesslich auf einer Bank im Frankfurter Hauptbahnhof aufgegriffen und von seinen Verwandten zurück in die Heimat gebracht.

Doch wie hat der geistig beeinträchtigte Bub die vier Tage ohne seine Familie überstanden? «Geschlafen habe ich in öffentlichen Toiletten oder gar nicht. Essen habe ich mir an Automaten gekauft, einen Schokoriegel und eine Tüte Chips», zitiert ihn «vol.at». Umso glücklicher sind er und seine Familie nun, dass er nach seinem Abenteuer endlich wieder zu Hause ist.





(juu)