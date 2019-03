Der direkteste Weg vom Rorschacher Hauptbahnhof nach Rorschacherberg SG führt über einen Lift, den die Stadt 2012 installierte. Doch dieser wir nun immer öfter zum Ärgernis. Zurzeit ist der Eingang des Aufzugs nämlich mit Klebstreifen abgesperrt und mit eine Mitteilung der Stadt versehen: «Der Lift ist momentan aufgrund von Wartungsarbeiten nicht in Betrieb. Besten Dank für Ihr Verständnis», steht darauf geschrieben. Für Rorschacher mittlerweile das gewohnte Bild. Als Folge müssen sie 126 Treppenstufen auf sich nehmen.

«Ich war 45 Minuten im Lift eingesperrt»

Auf Facebook lassen die Passanten ihrem Frust freien Lauf: «Schon seit Tagen ist unser Lift wieder kaputt. Haben wir diesen eigentlich nur zur Zierde? Es nervt!», schreibt eine Rorschacherin am Montag auf der Plattform. Vor allem die Regelmässigkeit der Defekte bringt die Passanten in Rage: «Es ist eine Katastrophe, jeden Monat ist der kaputt», erklärt ein älterer Mann vor Ort. Das Problem bestehe schon seit der Eröffnung der Liftes – geändert habe sich nichts. Für ihn, der an Stöcken gehe, sei es doppelt mühsam.

«Haben wir diesen Lift eigentlich nur zur Zierde?»

Doch nicht nur mit mühsamem Treppensteigen muss man rechnen, sondern auch damit, dass man im Lift steckenbleibt. So passierte es Noemi aus Rorschach: «Vor einer Woche bin ich in den Aufzug gestiegen, er fuhr aber nicht los und auch öffnen liess er sich nicht mehr.» Als sie die Notruftaste drückte, hiess es nur, dass dieser nicht verfügbar sei. Im Aufzug wartete sie dann 20 Minuten lang, bis sie die Notrufnummer anrief. «Sie sagten mir, dass sie frühestens in einer halben Stunde am Bahnhof sein können – ich war also 45 Minuten lang eingesperrt», so die 20-Jährige. Auch 2014 blieben zwei jüngere Personen im Lift stecken.

«Niemand möchte sich darum kümmern»

Einige Passanten haben nun auch vor Ort ein Zeichen gesetzt und ihre Meinung auf der Mitteilung der Stadt hinterlassen. «Wo sind die Arbeiter? Ich sehe keine», steht etwa darauf geschrieben. Ein anderer ist etwas direkter und schreibt: «So ein Shit, echt!»

Auch Jeanette Schlegel aus Rorschacherberg SG ist immer wieder am Bahnhof, weil sie ihren Sohn in Rorschach SG besucht und kennt die Situation daher. «Wenn so eine grosse Menge an Steuergeldern in die Hand genommen wird, um etwas Neues zu bauen, dann sollte man auch erwarten können, dass es funktioniert», sagt sie. Sie habe das Gefühl, dass sich niemand so richtig darum kümmern möchte. «Ich wünsche mir wenigstens, dass die Passanten informiert werden, warum der Aufzug defekt ist und wann er wieder in Betrieb genommen werden kann», so die 52-Jährige.

Stadt bittet um Verständnis

Der Rorschacher Stadtschreiber Marcel Aeple bittet die Anwohner um Verständnis: «Leider gab es wiederholt Schwierigkeiten mit der Steuerung, was wir sehr bedauern und zu unangenehmen Situationen führte.» Grund für den erneuten Liftausfall sei ein defekter Frequenzumformer der Steuerung für den Motorantrieb. Das Modul befinde sich derzeit zwecks Reparatur bei einem Spezialisten. «Der Aufzug wird spätestens am Samstag wieder in Betrieb genommen», versichert er.

