«Hier zu wohnen ist ein tägliches Risiko»

«Dieses Wohnhaus steht einfach an einem falschen Ort», so Helen Keller. Ihre Familie betreibt einen Bauernhof in der Rickenhueb in Waldkirch SG. Auf der gegenüberliegenden Seite ihres Hofs liegt das betreffende Wohnhaus. Der eine Teil gehört der Familie Keller, ist aber derzeit leer, der andere Teil wird von den anderen Eigentümern bewohnt.

Zwischen Hof und dem alten Haus liegt eine scharfe S-Kurve, die schon seit Jahren immer wieder zu Verkehrsunfällen führt, wie die «Thurgauer Zeitung» schreibt. Die Rede ist von abgebrochenen Seitenspiegeln und verbeulten Autos. Die Schäden am Gebäude werden längst nicht mehr repariert. Das würde sich ohnehin nicht lohnen, weil weitere mit Sicherheit folgen würden.

«Bisher hatten wir wirklich Glück, ist nichts Schlimmeres passiert», so Keller. Die Strasseführung sei ursprünglich für Pferdefuhrwerke und nicht für den Schwerverkehr gemacht worden und deshalb nicht mehr zeitgemäss. Und so komme es regelmässig zu brenzligen Situationen für Mensch und Tier. Die Sicht für Lenker sei stark eingeschränkt, die Kurve für Lastwagenfahrer nur schwer zu meistern und die Kühe müssten an der ohnehin schon engen Stelle an den fahrenden Autos vorbei manövriert werden. «Weil die Kurve so eng ist, müssen die Lastwagen regelmässig auf unseren Vorplatz ausweichen – welcher Private würde das sonst tolerieren», fragt sich Keller.

Kinder am Stewi festbinden

Bereits seit rund 20 Jahren versucht die Familie nun schon eine Lösung für das Dilemma zu finden. Weil das alte Wohnhaus bisher gemäss Heimatschutz als schützenwert galt, war das allerdings nicht einfach und ein Abbruch undenkbar. Der Denkmalschutz hatte eine Sanierung des Hauses mit zwei Wohnungen vorgeschlagen. Kostenpunkt für die beiden Eigentümer: 3 Millionen Franken.

Das sei völlig unrealistisch gewesen. «Wer will denn schon an solch einer gefährlichen Stelle wohnen. Das ist ein tägliches Risiko», so Keller. Als Mutter habe man doch keine ruhige Minute hier. Sie selbst habe schon früher beim Wäscheaufhängen ihre Kinder jeweils mit einem Rössligeschirr an den Stewi gebunden, wenn sie einen weiteren Korb Wäsche holte. Zu gross war ihr das Risiko, dass etwas passiert. Für sie war immer klar, dass die Strassenführung optimiert werden müsse.

Diesem Ziel ist die Familie nun endlich einen Schritt näher gekommen. Laut der «Thurgauer Zeitung» beantragte die Schutzkommission Waldkirch die Entlassung des Gebäudes aus der Schutzverordnung. Dies wurde nun genehmigt und ein Abbruch damit theoretisch möglich. «Wir sind froh, ist das nun endlich geschehen.» Damit sei nun auch eine weitere Projektierung der Strassenführung möglich, um die enge Kurve übersichtlicher zu machen. Wann genau das Haus abgerissen wird, ist allerdings noch unklar, da es noch bewohnt ist. «Wir wollen eine Lösung finden, mit der alle Beteiligten gut leben können», so Keller.

