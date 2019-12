«Holly starb nach Unfall mit Zug in meinen Armen»

Auf dem Weg nach Hause musste Leser-Reporterin Patrizia Giezendanner bei einer Barriere am Bahngleis warten. Plötzlich seien zwei kleine Hunde an ihr vorbeigerannt. «Sie sprangen Vollgas gegen den fahrenden Zug.» Sie habe noch versucht, den Tieren nachzuspringen und zu rufen – doch vergebens.

Einer der Hunde wurde verletzt. Es hatte ihn offenbar an den Steinpfosten geschleudert, das Tier blutete. Bis die Halterin des ausgebüxten Hundes zum Unfallort kam, kümmerte sich die Leser-Reporterin um den Hund.

Sie sei der Leser-Reporterin dafür sehr dankbar, so die Halterin zu 20 Minuten. Leider habe sie schlechte Nachrichten: «Holly starb nach dem Unfall mit dem Zug in meinen Armen.» Sie sei auf dem Weg zum Tierarzt gewesen, als das Tier seinen letzten Atemzug tat. Der Veterinär hätte aber vermutlich auch nichts mehr für das Tier unternehmen können. «Holly war sehr schwer verletzt», sagt die Halterin traurig.

«Es ist sehr schwer für mich», so die Frau. Sie sei mit den Hunden in der Nähe der Kirche am Spazieren gewesen, als die Tiere plötzlich davongesprungen seien. Sie seien eben sehr verspielt, aber auf diese Weise ausgebüxt seien sie nie. «Die Neugier und Verspieltheit wurde Holly nun zum Verhängnis.»

