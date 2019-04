«Ich dachte, dümmer geht es nicht mehr»

Das Bild eines in Kunststoff verpackten Apfels sorgt derzeit für Aufregung und Kopfschütteln. In Selecta-Automaten ist dieser für 1,50 Franken zu kaufen. Mehrere Passanten sind wegen des vermeintlich gesunden Angebots aufgebracht. Gegenüber dem «St. Galler Tagblatt» sagt eine Frau, so etwas Unsinniges noch nie in ihrem Leben gesehen zu haben. Durch die Verpackung würde man sich wie ein Astronaut fühlen, so die St. Gallerin.

«Ich habe schon bei den geschälten Mandarinen in den Plastikverpackungen gedacht, dass es nicht mehr dümmer geht, aber das? Unglaublich!», so ein Klima-Aktivist zur Zeitung.

Keine Alternative in Sicht

Eine Alternative zu den Kunststoffverpackungen gibt es laut Patrizia von Gunten, Mediensprecherin von Selecta, nicht. So seien bereits Varianten mit einer Kartonhülle getestet worden, hätten technisch aber nicht funktioniert.

Die Verpackungen müssen eine universelle Form haben, damit es nicht zu Störungen in den Automaten komme, sagt Von Gunten zum «Tagblatt». Der Kunststoff schütze die Äpfel so vor Stössen und Schlägen. Eine Verpackung sei zudem aus hygienetechnischen Gründen Vorschrift.

«Nur in 200 Automaten»

Entgegen der Annahme einiger User sind die Äpfel aber nicht in jedem Selecta-Automaten vorhanden. «Nur in rund 200 Automaten in Unternehmen bieten wir die Äpfel an», wird Von Gunten zitiert. Die Äpfel würden also nur auf ausdrücklichen Kundenwunsch angeboten werden.

Bis heute hätte es kaum negative Feedbacks zu diesem Artikel gegeben, so die Mediensprecherin. Doch auch bei Selecta sei der überlegte Umgang mit Ressourcen ein stetes Thema. So biete man den Privatkunden neuerdings ganze Früchteboxen an, die eine bessere Option gegenüber den Äpfeln darstellen soll.

