«Ich finde das eine reine Geldmacherei der Polizei»

«Pünktlich zum Startschuss des Kinder-Skirennens stand die Polizei auf den Parkplätzen und verteilte Bussen», so ein empörter Leser-Reporter. In Pontresina GR finde jede Woche jeweils Donnerstags um 10 Uhr ein Kinder-Skirennen für Kleinkinder und Jugendliche bis zu 13 Jahren statt. Auch der Sohn des 54-jährigen Leser-Reporters habe am Rennen teilgenommen.

Die Polizei von Pontresina stehe laut dem 54-jährigen Vater absichtlich um 10 Uhr auf den Parkplätzen. «Ich finde das ist eine reine Geldmacherei von der Polizei», so der Leser-Reporter. Seit 15 Jahren besuche der Vater das Rennen. Die Polizei habe schon immer kontrolliert. Doch am Donnerstag sollen sie erstmals Bussen verteilt haben.

Keine befriedigende Antwort erhalten

Die Situation mit den Parkplätzen sei schon immer problematisch gewesen. Denn es habe nur eine sehr begrenzte Anzahl und diese seien oft auch besetzt. Er habe bei der verantwortlichen Behörde angefragt, ob man diese nicht während des Kinder-Skirennens für die Besucher zur Verfügung stellen könne. Am Donnerstag habe er noch einen freien Parkplatz gefunden, jedoch vergessen zu bezahlen und eine Busse gekriegt.

Die Busse sei für den Vater nicht das Problem, sondern das Vorgehen der Polizei. «Ich finde dieses Verhalten nicht in Ordnung. Es geht hier ums Prinzip», so der Leser-Reporter. Er habe vor Ort die Beamten angesprochen, doch diese hätten ihm keine befriedigende Antwort gegeben und ihn abgespiesen.

Bussen im Auftrag der Gemeinde verteilt

Bei der Gemeindepolizei St. Moritz, welche seit dem 1. Januar 2020 auch für Pontresina zuständig ist, sind bezüglich der Bussen vom Donnerstag keine Reklamationen bekannt. «Wir kontrollieren den Parkplatz im Auftrag der Gemeinde», heisst es auf Anfrage. Kontrollen gäbe es täglich, man gehe nicht speziell wegen einem Kinderskirennen einen bestimmten Platz kontrollieren. «Wenn anlässlich der Kontrolle jemand den Parkplatz nicht bezahlt hat oder die Parkzeit überschritten wurde, wird entsprechend eine Busse ausgestellt.» Das sei ja auch nichts Aussergewöhnliches.

Bussen an Heiligabend

Bereits im Dezember 2019 erhielt eine Familie aus Wil SG an einer Messe an Heiligabend eine Busse. «Da wir zeitlich sehr knapp dran waren, haben wir im Stress vergessen zu zahlen», so N.K.*. Als sie von der Messe zum Auto zurückkehrte, habe sie eine Parkbusse unter dem Scheibenwischer gefunden. Sie verstehe nicht, wieso nicht einmal an Weihnachten eine Ausnahme gemacht werden könne. Auf Facebook liess sie ihrem Ärger freien Lauf und erntete Spott dafür. Dass es auch anders geht, bewies die Polizei in Illanz/Glion. Sie verteilte in der Weihnachtszeit keine Bussen, sondern nur Ermahnungen.

