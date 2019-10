«Ich finde diese Köpfe ekelhaft»

Die Augen konzentriert auf die Strasse zu richten fällt Autofahrern in der Ostschweiz derzeit manchmal richtig schwer. Schuld sind die vielen Wahlplakate. So auch in Gossau SG. «Ich finde sie ekelhaft, diese Köpfe, die einen anschauen», sagt Autofahrerin Evi Bosshard aus Uzwil SG gegenüber TVO. Es sei einfach zu viel, und es lenke ab. Auch Valentin Knaus aus Mogelsberg SG findet, dass an gewissen Stellen durch die Plakate ein Risiko für Autofahrer bestehe.

«Muss rechtliche Abstände einhalten»

Der Kantonspolizei St. Gallen ist die Problematik bekannt. Für das Aufstellen der Wahlplakate gibt es Regeln. Sprecher Hanspeter Krüsi erklärt: «Damit man ein Wahlplakat aufhängen darf, braucht es eine Bewilligung. Zudem müssen gewisse Abstände eingehalten werden.» Ein besonderes Augenmerk legt die Polizei auf Plakate, die bei Bahnübergängen, Kreiseln und Tunnels aufgestellt werden.

Vor dem Wahlkampf sucht die Polizei das Gespräch mit den Parteien und erklärt, was erlaubt ist und was nicht. Sollte dagegen verstossen werden, entfernt die Polizei die betreffenden Plakate. Im Extremfall kann es laut Krüsi auch zu Verzeigungen und Bussen kommen.

